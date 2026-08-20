Nemzeti Sportrádió

Öttusa-vb: csökkent a magyar indulói létszám

2026.08.20. 11:19
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Tamás Botond ujjtörés miatt nem utazhat a világbajnokságra (Fotó: Földi Imre)
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Tamás Botond sérülés öttusa öttusa-világbajnokság
A tervezett nyolc helyett csak hét magyar öttusázó vesz részt a jövő heti kínai világbajnokságon, Kujjangban.

Az eredeti elképzelés az volt, hogy Guzi Blanka, Erdős Rita és Bauer Blanka, valamint Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőhm Csaba, Szép Balázs és Tamás Botond indul az egyéni és ezzel együtt a csapatversenyben. 

A másfél hete, Isztambulban Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botondnak azonban – amint arról Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője tájékoztatta az MTI-t – a szerdai utolsó itthoni akadálypályás edzésen eltörött az ujja, így ki kell hagynia a világbajnokságot.

Az év fő versenye hétfőn kezdődik az egynemű váltókkal, majd kedden a vegyes váltó következik – ezekben nem indulnak magyarok. Az egyéni viadal szerdától zajlik a selejtezőkkel és az elődöntőkkel, a finálékat pedig vasárnap rendezik.

 

Tamás Botond sérülés öttusa öttusa-világbajnokság
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