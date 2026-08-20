Nemzeti Sportrádió

Kapitányváltás a zöld-foki labdarúgó-válogatottnál

2026.08.20. 11:04
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Humberto Bettencourt (balra) váltotta Pedro Leitao Britót (jobbra) a zöld-foki kapitányi poszton (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Bubista Pedro Leitao Brito Humberto Bettencourt
Az eddigi másodedző, Humberto Bettencourt lett a világbajnoki résztvevő Zöld-foki-szigetek labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya.

Az eddigi másodedző, Humberto Bettencourt lett a Zöld-foki-szigetek labdarúgó-válogatottjának új szövetségi kapitánya. Az edzőváltásra azért volt szükség, mert Pedro Leitao Brito (Bubista)  augusztus elején távozott és a marokkói RS Berkan vezetőedzője lett.

Az 51 éves Bettencourt eddig csak hazájában dolgozott, korábban az AA Praia és a Boavista Praia trénere volt. Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett világbajnokság csoportkörében a zöld-fokiak döntetlent játszottak – a későbbi aranyérmes – Spanyolországgal, majd Uruguayjal és Szaúd-Arábiával is, míg az egyenes kieséses szakasz első fordulójában 3–2-re kikaptak a tornára címvédőként érkező Argentínától, így nem jutottak be a nyolcaddöntőbe.

 

foci vb 2026 Bubista Pedro Leitao Brito Humberto Bettencourt
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