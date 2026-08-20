Kapitányváltás a zöld-foki labdarúgó-válogatottnál

Az eddigi másodedző, Humberto Bettencourt lett a Zöld-foki-szigetek labdarúgó-válogatottjának új szövetségi kapitánya. Az edzőváltásra azért volt szükség, mert Pedro Leitao Brito (Bubista) augusztus elején távozott és a marokkói RS Berkan vezetőedzője lett.

Az 51 éves Bettencourt eddig csak hazájában dolgozott, korábban az AA Praia és a Boavista Praia trénere volt. Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett világbajnokság csoportkörében a zöld-fokiak döntetlent játszottak – a későbbi aranyérmes – Spanyolországgal, majd Uruguayjal és Szaúd-Arábiával is, míg az egyenes kieséses szakasz első fordulójában 3–2-re kikaptak a tornára címvédőként érkező Argentínától, így nem jutottak be a nyolcaddöntőbe.