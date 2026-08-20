Nemzeti Sportrádió

Strandkézilabda-vb: Ománban lesz a 2028-as torna

2026.08.20. 11:28
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Fotó: Kovács Péter
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strandkézilabda-világbajnokság Omán strandkézilabda
Ománban rendezik a 2028-as férfi és női strandkézilabda-világbajnokságot.

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) egy héttel ezelőtt ítélte oda Szalala városának a rendezés jogát, de ezt csak szerdán hozta nyilvánosságra. A tornára 2028. július 3. és 8. között kerül sor.

A közel-keleti ország 2012-ben már otthont adott a világbajnokságnak – akkor a fővárosban, Maszkatban voltak a mérkőzések –, idén és jövőre pedig Ománban rendezik az IHF nemzetközi strandkézilabda-körverseny döntőjét.

A magyar férfiválogatott 2004 óta nyolc alkalommal vett részt világbajnokságon, legjobb helyezése a 2010-es ezüstérem, idén júniusban Zágrábban nyolcadik lett. A női csapat eddig hétszer volt tagja a mezőnynek, 2014-ben ezüstérmes lett, a 2024-es és az idei vb-re azonban nem jutott ki. A magyar válogatott mindkét nem esetében a jövő nyári, litvániai Európa-bajnokságon szerezheti meg a 2028-as világbajnoki kvótát.

 

strandkézilabda-világbajnokság Omán strandkézilabda
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