Nemzeti Sportrádió

Duplázott a kupameccsen a japán korrekorder

2026.08.20. 10:59
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Miura Kazujosi (zöld mezben) elnyűhetelen (Fotó: Getty Images)
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Fukusima United Miura Kazujosi japán labdarúgás
Két gólt is szerzett minden idők legidősebb profi labdarúgója, az 59 éves japán Miura Kazujosi a harmadosztályú Fukusima United színeiben egy hazai kupamérkőzésen.

Miura Kazujosi nem tud leállni. Az elnyűhetetlen csatár a Császár-kupa első fordulójában az Ojama ellen 7–0-ra megnyert szerdai meccsen duplázott.

Miura kétszeres japán bajnok, 1992-ben Ázsia Kupa-győztes volt a japán válogatottal, amelyben 89 meccsen 55 gólt szerzett 1990 és 2000 között. Profi pályafutását 1986-ban Brazíliában kezdte, majd több brazil, japán és ausztrál együttesben is megfordult. Húsz évvel ezelőtt került a Jokohama FC-hez, amely rendre kölcsönadja őt, jelenleg ilyen minőségben játszik a Fukusima Unitednél.

Európában az olasz Genoában, a horvát Dinamo Zagrebben és a portugál Oliveirensében légióskodott. A világrekorder támadónak a mostani szezon pályafutása 42. idénye.

 

Fukusima United Miura Kazujosi japán labdarúgás
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