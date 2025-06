Kaizinger Balázs feladta a tereplovaglást az egyik legnagyobb lovastusaversenyen

Ilyen minőségű viadalt mindössze hét helyszínen rendeznek az egész világon, ebből az egyik a luhmühleni, ahol ha a párizsi olimpikonnak sikerült volna jól teljesítenie lovával, Herr Cooles Classicóval, akkor ötcsillagos minősülést szerez a jövő évi világbajnokságra és nem lett volna szüksége további versenyekre. Emellett ha három ilyet teljesít, A kategóriás versenyzővé lép elő, ezzel utánpótlás lovait könnyebben tudná minősíteni erre a szintre.

Az ötkarikás játékok után Németországból hazaköltözött lovas szombaton a nyolcadik ugrásnál abbahagyta a tereppályát, mert lova kétszer ellenszegült ebben a hármas kombinációban, így a magyar sportoló nem látta értelmét folytatni a terepversenyt, azaz feladta a viadalt. A 47 indulóból mindössze 32-en tudták befejezni a terepversenyt.

„Classico kiváló kondícióban, megfelelően felkészítve várta a mai napot. Az indulás is jól sikerült, az első nehezebb vizes kombinációt jól teljesítette. Aztán a többit is a tervek szerint ugrotta. A nyolcas akadály egy hármas összetett volt, de igazából a B és C elem volt az érdekes, mert az A messzebb volt. A két eltolt sövényt egy vágtára megugrotta, de sajnos kivitt a vállán, másodszorra is megpróbáltam, de sajnos ellenszegült – értékelt a hazai szövetség közösségi oldalának Kaizinger Balázs. – Úgy döntöttem, nincs értelme folytatni, hiszen a pálya egyharmadánál jártunk és éreztem, hogy nem szabad erőltetni”.

Kaizinger szerint „nyilván voltak hibák”, de maximálisan elégedett Classicóval, mert az ő gyengesége a lépés szakasz, de ezúttal lépni is sokkal jobban lépett, mint szokott. Úgy vélte, lova sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb, mint régebben.

Vasárnap a díjugratással fejeződik be a verseny, amelyben továbbra is a brit Laura Collett vezet London 52 nyergében, párosuk 25.4 hibaponttal vezet.