Fallabda Eb: három magyar is továbbjutott a nőknél, kettő a férfiaknál

Csókási ötszettes csatában búcsúztatta a luxemburgi Elisenda Ruiz-Kaisert, míg Juhász rendkívül szokatlan módon jutott a legjobb 32 közé: az U19-es európai ranglistavezető, magyar származású brit Kemecsei Réka elleni összecsapás mindent eldöntő ötödik játszmájában 10-4-es hátrányban volt, azaz ellenfelének hat meccslabdája volt, amikor riválisa rosszul lett, és fel kellett adnia a küzdelmet.

Ugyancsak ott lesz a folytatásban Kiss-Máté Csenge, aki négy játszmában bizonyult jobbnak a holland Suzanne Petersnél. Páj Linda, Kun Krisztina és Varga Villő számára az első forduló jelentette a végállomást.

Magyarország húsz év után rendez ismét egyéni squash Európa-bajnokságot. A tornára 27 országból összesen 120 játékos nevezett.

Kamocsai Bendegúz és Takács Benedek is sikerrel vette az első fordulót a férfiaknál.

A 32 közé jutásért vívott keddi összecsapásokon az esemény eredményközlő oldala alapján Kamocsai négy játszmában kerekedett a finn Olli Soini fölé, míg Takács három sima szettben bizonyult jobbnak a török Ergin Yörükoglunál. A kora esti folytatásban mindketten svájci riválissal találkoznak, előbbi Nicolas Müllerrel, utóbbi Dimitri Steinmann-nal. A házigazdák közül a férfiaknál az első fordulóban búcsúzott Simon Dániel, Komlódi Regő és Sáli Barnabás. Utóbbi kettő sima meccsen szenvedett vereséget három játszmában, előbbi viszont nagy erőbedobásra késztette holland ellenfelét, Robert Lindnert, aki végletekig kiélezett mérkőzésen öt szettben győzött.

FALLABDA, EURÓPA-BAJNOKSÁG

EREDMÉNYEK, 1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Nők: Csókási Gabriella–Elisenda Ruiz-Kaiser (luxemburgi) 3:2 (5, –9, –7, 0, 15), Juhász Nóra–Kemecsei Réka (brit) 2:2-nél (–11, 7, 7, –9, 4:10) Kemecsei feladta. Kiss-Máté Csenge–Suzanne Peters (holland) 3:1 (7, –10, 5, 4), Lijana Sultana (máltai)–Páj Linda 3:0 (8, 10, 4), Chloe Kalvö (norvég)–Kun Krisztina 3:1 (–8, 6, 7, 4), Caroline Christiansen (dán)–Varga Villő 3:0 (4, 1, 2)

Később, 2. forduló: Kiss-Máté Csenge–Enora Villard (francia), Juhász Nóra–Melissa Alves (francia), Csókási Gabriella–Saskia Beinhard (német)

Férfiak: Kamocsai Bendegúz–Olli Soini (finn) 3:1 (3, 4, -12, 11) Takács Benedek–Ergin Yörükoglu (török) 3:0 (8, 3, 3) Robert Lindner (holland)–Simon Dániel 3:2 (10, -8, -6, 10, 12) David Bernet (svájci)–Komlódi Regő 3:0 (8, 4, 4) Valentin Rapp (német)–Sáli Barnabás 3:0 (6, 6, 2)