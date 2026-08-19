Nemzeti Sportrádió

Fallabda Eb: három magyar is továbbjutott a nőknél, kettő a férfiaknál

2026.08.19. 17:42
null
Fotó: Magyar Fallabdaszövetség
Címkék
fallabda fallabda európa-bajnokság fallabda Eb
Csókási Gabriella, Juhász Nóra és Kiss-Máté Csenge is sikerrel vette az első fordulót a budapesti fallabda Európa-bajnokságon.

 

Csókási ötszettes csatában búcsúztatta a luxemburgi Elisenda Ruiz-Kaisert, míg Juhász rendkívül szokatlan módon jutott a legjobb 32 közé: az U19-es európai ranglistavezető, magyar származású brit Kemecsei Réka elleni összecsapás mindent eldöntő ötödik játszmájában 10-4-es hátrányban volt, azaz ellenfelének hat meccslabdája volt, amikor riválisa rosszul lett, és fel kellett adnia a küzdelmet.

Ugyancsak ott lesz a folytatásban Kiss-Máté Csenge, aki négy játszmában bizonyult jobbnak a holland Suzanne Petersnél. Páj Linda, Kun Krisztina és Varga Villő számára az első forduló jelentette a végállomást. 

Magyarország húsz év után rendez ismét egyéni squash Európa-bajnokságot. A tornára 27 országból összesen 120 játékos nevezett. 

Kamocsai Bendegúz és Takács Benedek is sikerrel vette az első fordulót a férfiaknál.

A 32 közé jutásért vívott keddi összecsapásokon az esemény eredményközlő oldala alapján Kamocsai négy játszmában kerekedett a finn Olli Soini fölé, míg Takács három sima szettben bizonyult jobbnak a török Ergin Yörükoglunál. A kora esti folytatásban mindketten svájci riválissal találkoznak, előbbi Nicolas Müllerrel, utóbbi Dimitri Steinmann-nal. A házigazdák közül a férfiaknál az első fordulóban búcsúzott Simon Dániel, Komlódi Regő és Sáli Barnabás. Utóbbi kettő sima meccsen szenvedett vereséget három játszmában, előbbi viszont nagy erőbedobásra késztette holland ellenfelét, Robert Lindnert, aki végletekig kiélezett mérkőzésen öt szettben győzött.

FALLABDA, EURÓPA-BAJNOKSÁG
EREDMÉNYEK, 1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
Nők: Csókási Gabriella–Elisenda Ruiz-Kaiser (luxemburgi) 3:2 (5, –9, –7, 0, 15), Juhász Nóra–Kemecsei Réka (brit) 2:2-nél (–11, 7, 7, –9, 4:10) Kemecsei feladta. Kiss-Máté Csenge–Suzanne Peters (holland) 3:1 (7, –10, 5, 4), Lijana Sultana (máltai)–Páj Linda 3:0 (8, 10, 4), Chloe Kalvö (norvég)–Kun Krisztina 3:1 (–8, 6, 7, 4), Caroline Christiansen (dán)–Varga Villő 3:0 (4, 1, 2) 
Később, 2. forduló: Kiss-Máté Csenge–Enora Villard (francia), Juhász Nóra–Melissa Alves (francia), Csókási Gabriella–Saskia Beinhard (német)
Férfiak: Kamocsai Bendegúz–Olli Soini (finn) 3:1 (3, 4, -12, 11) Takács Benedek–Ergin Yörükoglu (török) 3:0 (8, 3, 3) Robert Lindner (holland)–Simon Dániel 3:2 (10, -8, -6, 10, 12) David Bernet (svájci)–Komlódi Regő 3:0 (8, 4, 4) Valentin Rapp (német)–Sáli Barnabás 3:0 (6, 6, 2)

 

fallabda fallabda európa-bajnokság fallabda Eb
Legfrissebb hírek

Fallabda Eb: a Millenáris lesz a másik helyszín

Egyéb egyéni
2026.08.12. 17:32

Tűzeset után – a budapesti szervezőknek van B-tervük a fallabda Eb-megrendezésére

Egyéb egyéni
2026.08.08. 16:33

Magyar ezüstérem a fallabdázók egyetemi világbajnokságán

Egyéb egyéni
2026.08.06. 16:14

Farkas Balázst a legjobb 16 között emelték ki a budapesti fallabda Eb-n

Egyéb egyéni
2026.08.04. 10:56

Farkas Balázs és Chukwu Hannah nyerte meg a fallabdázók országos bajnokságát

Egyéb egyéni
2026.06.07. 17:29

Farkas Balázs az első körben búcsúzott a profi fallabdázók világbajnokságán

Egyéb egyéni
2026.05.09. 17:33

Fallabdacsapat Eb: a férfiak nyertek a belgák ellen, benn maradtak a divízió I-ben

Egyéb egyéni
2026.05.02. 14:18

A férfiak egy-egy győzelemmel és döntetlennel a bennmaradás küszöbén a fallabdacsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2026.05.01. 18:45