Nemzeti Sportrádió

Hadjar nem indul a Holland Nagydíjon; Cunoda visszatér az F1-be – hivatalos

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.08.19. 13:06
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Lawson (balra) újra Verstappen oldalán versenyez (Fotó: AFP)
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F1 Racing Bulls Isack Hadjar Liam Lawson Holland Nagydíj Red Bull Formula–1 Cunoda Juki
A Red Bull hivatalosan is megerősítette, hogy a Racing Bulls versenyzője, Liam Lawson helyettesíti Max Verstappen csapattársaként Isack Hadjart a Formula–1-es Holland Nagydíjon, miután a francia csuklósérülés miatt nem tud részt venni a soron következő versenyhétvégén. A Racing Bullsnál a visszatérő Cunoda Juki kap lehetőséget.

Szerda reggel kezdett terjedni a hír, hogy Isack Hadjar nem tud részt venni a most hétvégén rendezendő Holland Nagydíjon, miután a források szerint a felkészülés során, edzés közben csuklósérülést szenvedett. A Red Bull délután meg is erősítette a sajtóértesüléseket, ennek értelmében a bajnokság első felében erős formát mutató francia ülését a Racing Bullst erősítő Liam Lawson foglalhatja el. Az új-zélandi pilóta tavaly két versenyt már teljesített Max Verstappen csapattársaként, mielőtt a Red Bull menesztette volna. 

Érdekesség, hogy Lawson éppen Zandvoortban mutatkozott be a Formula–1-ben 2023-ban: Daniel Ricciardo második szabadedzésen elszenvedett csuklósérülése után kapta meg a lehetőséget. Az új-zélandit Cunoda Juki helyettesíti a Racing Bullsnál. A japán versenyző az előző év végén maradt ülés nélkül, miután a Red Bullnál teljesített 22 futamot követően nem hosszabbították meg a szerződését. 

Cunoda összesen 89 nagydíjon száguldott a faenzai csapatnál, most az újonc Arvid Lindblad mellett tovább gyarapítja ezt a számot. 

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A Red Bull pilótája elmondta, versenyez majd még a zandvoorti pályán, csak nem F1-es autóval.

 

36. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
1. szabadedzés12.30–13.30
2. szabadedzés16.30–17.14
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
3. szabadedzés12.00–13.00
Időmérő16.00–17.00
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00


 

F1 Racing Bulls Isack Hadjar Liam Lawson Holland Nagydíj Red Bull Formula–1 Cunoda Juki
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