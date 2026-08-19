Hadjar nem indul a Holland Nagydíjon; Cunoda visszatér az F1-be – hivatalos

Szerda reggel kezdett terjedni a hír, hogy Isack Hadjar nem tud részt venni a most hétvégén rendezendő Holland Nagydíjon, miután a források szerint a felkészülés során, edzés közben csuklósérülést szenvedett. A Red Bull délután meg is erősítette a sajtóértesüléseket, ennek értelmében a bajnokság első felében erős formát mutató francia ülését a Racing Bullst erősítő Liam Lawson foglalhatja el. Az új-zélandi pilóta tavaly két versenyt már teljesített Max Verstappen csapattársaként, mielőtt a Red Bull menesztette volna.

Érdekesség, hogy Lawson éppen Zandvoortban mutatkozott be a Formula–1-ben 2023-ban: Daniel Ricciardo második szabadedzésen elszenvedett csuklósérülése után kapta meg a lehetőséget. Az új-zélandit Cunoda Juki helyettesíti a Racing Bullsnál. A japán versenyző az előző év végén maradt ülés nélkül, miután a Red Bullnál teljesített 22 futamot követően nem hosszabbították meg a szerződését.

Cunoda összesen 89 nagydíjon száguldott a faenzai csapatnál, most az újonc Arvid Lindblad mellett tovább gyarapítja ezt a számot.