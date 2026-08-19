Hadjar nem indul a Holland Nagydíjon; Cunoda visszatér az F1-be – hivatalos
Szerda reggel kezdett terjedni a hír, hogy Isack Hadjar nem tud részt venni a most hétvégén rendezendő Holland Nagydíjon, miután a források szerint a felkészülés során, edzés közben csuklósérülést szenvedett. A Red Bull délután meg is erősítette a sajtóértesüléseket, ennek értelmében a bajnokság első felében erős formát mutató francia ülését a Racing Bullst erősítő Liam Lawson foglalhatja el. Az új-zélandi pilóta tavaly két versenyt már teljesített Max Verstappen csapattársaként, mielőtt a Red Bull menesztette volna.
Érdekesség, hogy Lawson éppen Zandvoortban mutatkozott be a Formula–1-ben 2023-ban: Daniel Ricciardo második szabadedzésen elszenvedett csuklósérülése után kapta meg a lehetőséget. Az új-zélandit Cunoda Juki helyettesíti a Racing Bullsnál. A japán versenyző az előző év végén maradt ülés nélkül, miután a Red Bullnál teljesített 22 futamot követően nem hosszabbították meg a szerződését.
Cunoda összesen 89 nagydíjon száguldott a faenzai csapatnál, most az újonc Arvid Lindblad mellett tovább gyarapítja ezt a számot.
|36. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|12.30–13.30
|2. szabadedzés
|16.30–17.14
|AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.00–13.00
|Időmérő
|16.00–17.00
|AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00