Vívó-vb: Sajnos, meglepett az ellenfelem – Battai Sugár

– Nem láttam még ilyen kezdést öntől: a francia Noutcha pillanatok alatt ellépett nyolc-nullra.

– Engem is meglepett ez a kezdés, azt éreztem végig, a francia lánynak minden bejön, én meg ha meg is csinálom az akcióimat, akkor sem tudok tust adni. Nem tudtam lekövetni a sebességét, a támadásait.

– Mire gondolt, amikor a szünetben odament az edzőjéhez?

– Nem volt bennem az, hogy kétségbe kell esnem, előfordult már velem, igaz, szerencsére régebben, hogy nagy hátrányba kerültem az asszó első felében. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy elölről kell kezdenem az asszót, ezúttal is erre gondoltam, meg arra, ha Noutcha tudott egy nyolc-nullát csinálni, akkor én is tudok, mert azért vívótudásban nincs akkor különbség köztük. Így álltam hozzá a második részhez, ám amikor még ilyenkor is tust kap az ember, az azért ki tudja zökkenteni, el tudja bizonytalanítani.

– Ismeri jól Noutchát, a genovai Európa-bajnokság elődöntőjében tőle kapott ki, de korábban is többször vívtak egymás ellen, vagyis volt bőven tapasztalata a francia lányt illetően.

– Igen, ismerem őt, tudom, hogy vív, készültem is rá, magabiztosan vártam az asszót, mondván, meg lehet őt fogni. Néztem róla videókat, kielemeztem, aztán semmiből sem tudtam lámpát gyújtani ellene. Sajnos, meg tudott lepni.

– Azért jó eséllyel nem így alakulna az asszó, ha azt újra levívnák, nem gondolja?

– Ugyanezt gondolom, és azért az asszó második felére már össze tudtam kaparni egy-két jó akciót, de azért akkor is ő irányított. Nagyon sajnálom, hogy így sikerült, de ilyen van. Pedig addig jól vívtam, az első asszómban kifejezetten magabiztosan, a másodikban ugyan néha kapkodósan, de akkor sem rosszul. Bíztam abban, hogy el tudom kapni Noutchát, sajnos, ennek a közelében sem voltam…

– Jön két pihenőnap, hiszen a keddi csapatselejtezőben nem kell pástra lépniük, csak a szerdai nyolcaddöntőben kezdik a világbajnokságot – címvédőként? A mai nappal mit kell kezdenie a csapatversenyt illetően?

– Ebből az elveszített asszómból sokat tudok tanulni, látom, miket hibáztam, és azt is, mit csinált jól Noutcha. Ki fogom elemezni, egyébként pedig igyekszem elfelejteni, és csak a csapatversenyre koncentrálni. Örülök, hogy van két napunk: egyfelől pihenhetünk egy kicsit, másfelől még inkább felkészülhetünk az erős csapatokra.

VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

NŐI KARD, EGYÉNI

A 64 között

Battai Sugár–Szano Jui (japán) 15:5

Szűcs Luca–Darija Goncova (ukrán) 15:9

Katona Renáta–Olekszandra Bondar (ukrán) 15:11

Jana Jegorjan (orosz)–Pusztai Liza 15:11

A 32 között

Battai–Szeo Dzso Jon (dél-koreai) 15:11

Zuzanna Cieslar (lengyel)–Szűcs 15:12

Emura Miszaki (japán)–Katona 15:14

A 16 között

Sarah Noutcha (francia)–Battai 15:6