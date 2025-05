Asztalitenisz-vb: Szőcs Bernadette egyesben már nyolcaddöntős Dohában

Elérkezett arra a pontra a dohai egyéni világbajnokság mezőnye, amikor az aktuális erőviszonyok egyre inkább látszódnak, s ezzel együtt leszűrhető néhány érdekesség. A rajt előtt az egyik legizgalmasabb kérdés az volt, tarolnak-e ismét a kínaiak, akik két évvel ezelőtt Durbanban mind az öt aranyérmet elvitték. Nos, erre még most is megvan az esély, azt viszont már tudjuk, hogy férfi és női párosban biztosan nem lesz kínai házi döntő, férfi és női egyesben, valamint vegyes párosban viszont erre még van esély. Ami az európai élmezőnyt illeti, a franciák, a svédek és a németek többsége versenyben van, s igaz ez a néhány hete történelmet írva az első dél-amerikai játékosként a világkupát megnyerő brazil Hugo Calderanóra is.

S ha már európaiak, kedden három magyar vonatkozású mérkőzésre került sor a katari fővárosban. Az osztrák színekben versenyző 46 éves Gárdos Róbert ázsiai napot tartott, előbb Sofia Polcanovával az oldalán vegyes párosban az első helyen kiemelt kínai Lin Si-tung, Kuaj Man kettős ellen állt asztalhoz, majd egyesben a japán Josimura Maharu következett. Előbbi meccsen halovány esély sem volt a továbbjutásra, s mivel az utóbbi párharc is hasonlóan alakult, mindkét találkozót elveszítette, véget ért neki a világbajnokság.

A marosvásárhelyi Szőcs Bernadette viszont jobb napot zárt. A legjobb európaiként világranglista-12. asztaliteniszező a rangsorban 99. helyen álló tajvani Li Jü-jünnel meccselt, s ha nem is könnyen, de hozta a számára kötelezőt, ezzel már ott van a legjobb 16 között, a nyolcaddöntőben a kínai Vang Man-jüre vagy a német-kínai Han Yingre számíthat. Szőcs párosban is versenyben van még, a Polcanovával alkotott duója is eljutott a nyolcaddöntőig, ott a Hana Matelová, Barbora Balazová cseh, szlovák kooperáció következik.

ASZTALITENISZ

57. EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Férfiak, egyes. A 16 közé jutásért

Josimura (japán)–Gárdos (osztrák) 4:0 (5, 6, 5, 8)

Nők, egyes. A 16 közé jutásért

Szőcs–Li Jü-jün (tajvani) 3:1 (9, 7, 8, –8, 7)

Vegyes páros. A 16 közé jutásért

Lin Si-tung, Kuaj Man (kínai)–Gárdos, Polcanova (osztrák) 3:0 (2, 3, 6)