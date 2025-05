Asztalitenisz-vb: Hugo Calderano az első dél-amerikai érmes a sportág történetében

A dohai világbajnokság hetedik napjának végére minden számban kialakult a legjobb négy mezőnye, sőt a vegyes párosoknál már a döntő párosítása is ismert. A legnagyobb érdeklődés mindig a királyszámot, azaz a férfi egyest kíséri, s a mezőny most sem okozott csalódást, pláne, hogy egy 66 éve nem látott különlegességnek tapsolhatott a Luszail Sportcsarnok közönsége: a brazil Hugo Calderano szenzációs játékkal 4:1-re legyőzte a negyeddöntőben a dél-koreai An Dzse Hjunt, ezzel már biztosan érmes – legutóbb 1959-ben, azaz 66 évvel ezelőtt fordult elő (akkor az amerikai Dick Miles lett harmadik), hogy férfi egyesben dobogóra állt egy nem európai vagy ázsiai asztaliteniszező. A világranglistán 3. helyen tanyázó brazil tehát már biztosan érmet szerez Dohában, ami egyben sporttörténelmi pillanat, hiszen dél-amerikai játékos – minden számot figyelembe véve – még soha nem szerzett érmet a világbajnokság 1926 óta íródó történetében.

A 28 éves Calderano egyébként bomba formában érkezett Katarba, a világbajnokság előtt egy hónappal megnyerte a világkupát úgy, hogy a győzelemig vezető úton két japánt és két kínait is legyőzött. A brazil volt az első dél-amerikai, aki 2018 júliusában bekerült a top 10-be, s azóta gyakorlatilag ki sem lehet robbantani onnan. A szombati elődöntőben a kínai Liang Csing-kun lesz az ellenfele, míg a másik ágon a svédek zsenije, a 2021-es vb-n és a tavalyi párizsi olimpián is ezüstérmet szerző Truls Möregardh a kínai Vang Csü-csinnel meccsel. A párosítás alapján tehát ugyanúgy megvan az esélye annak, hogy kínai házi döntő lesz, mint annak, hogy egy kínai sem lesz a fináléban. Utóbbi egyébként férfi párosban már biztosan megtörténik, a legjobb négy közé ugyanis két francia (közte az egyik a csodálatos Lebrun testvérpár, Felix és Alex), egy tajvani és egy japán kettős jutott be.

Ami a hölgyeket illeti, arról már beszámoltunk, hogy párosban a Szőcs Bernadette, Sofia Polcanova román, osztrák duó elődöntős, a négy között még egy-egy dél-koreai, japán és kínai egység található, míg az egyest továbbra is uralják a kínaiak, a sportág nagyhatalma három játékossal képviselteti magát az elődöntőben, egyedül a japán Ito Mimának maradt esélye, hogy megakadályozza a kínai győzelmet. A vegyes páros döntőjében ugyancsak összejött a papírformát jelentő japán–kínai párharc, a döntőben a Josimura, Odo kettős küzd meg a Vang Csü-csin, Szun Jing-sa egységgel.

57. EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Férfiak. Egyes. Negyeddöntő:

Calderano (brazil)–An Dzse Hjun (dél-koreai) 4:1 (4, 6, –9, 7, 10)

Vegyes páros. Elődöntő:

Josimura, Odo (japán)–Vong Csün-ting, Tu Hoj-kem (hongkongi) 3:1 (8, 1, –4, 2)

Vang Csü-csin, Szun Jing-sa (kínai)–Lim Dzsong Hun, Sin Ju Pin (dél-koreai) 3:0 (10, 6, 14)