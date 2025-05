Asztalitenisz-vb: Szőcs Bernadette-nek csak a páros maradt Dohában

Amint az várható volt, Szőcs Bernadette számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a Dohában zajló egyéni világbajnokságon. A román színekben versenyző világranglista-12. klasszis a főtáblán végig nagyszerűen menetelt, lengyel, chilei és tajvani ellenfelet legyőzve jutott el a legjobb 16-ig ám ott megoldhatatlan feladat, a kínai Vang Man-jü várt rá. Az ázsiairól érdemes tudni, hogy kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok, egyesben 2021-ben Houstonban állhatott fel a dobogó tetejére, Dohában pedig a második helyen emelték ki a szervezők. Egyértelműen ő számított a mérkőzés favoritjának, s ennek megfelelően négy játszmában győzött is Szöcs ellen, aki csak egy szett erejéig tudta megszorongatni a kínait, bár játszmalabdáig akkor sem sikerült eljutnia.

Szőcs Bernadette így már csak női párosban van versenyben, az osztrák Sofia Polcanovával alkotott duója a legjobb nyolc között van, a négy közé jutásért, tehát már az éremért a német Sabine Winter, Yuan Wan kettőssel kell megküzdenie.

A dohai világbajnokság hatodik napja is szolgált néhány érdekességgel. Az első helyre kínálkozik, hogy az utolsó, még versenyben lévő kínai férfi páros, a Lin Kao-jüan, Lin Si-tung egység tajvani ellenfelétől kikapott a negyeddöntőben, így ebben a számban nem, hogy nem lesz kínai arany, de még érmet sem szerez a sportág nagyhatalma, amire legutóbb éppen ötven éve, 1975-ben Kalkuttában volt példa – nem mellesleg akkor a Jónyer István, Gergely Gábor duó szerezte meg a világbajnoki címet. Vegyes párosban kialakult a legjobb négy mezőnye, s ugyan kizárólag ázsiai egységek maradtak talpon, legalább színes a kép, japán, hongkongi, kínai, vagy dél-koreai kettős lesz a befutó. Női egyesben már a legjobb nyolc között is csak ázsiai játékos található, a férfiaknál viszont három földrész, Ázsia, Európa és Dél-Amerika is érintett a negyeddöntőben, igaz Európa egyik nagy reménysége, a 18 éves francia Felix Lebrun óriási meccsen kikapott a dél-koreai An Dzse Hjuntól, „cserébe” viszont ott van a svédek zsenije, Truls Möregardh, aki hasonlóan éles csatát nyert meg az ugyancsak dél-koreai Dzsang Vu Dzsinnel szemben.

57. EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Nők. Egyes. Nyolcaddöntő:

Vang Man-jü (kínai)–Szőcs Bernadette (romániai) 4:0 (6, 10, 5, 6)