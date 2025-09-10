Golfkurzust indít a győri Széchenyi István Egyetem

Az egyetem közleménye alapján a résztvevők modern szimulátorokon sajátíthatják el a sportág alapjait, a félév végén pedig pályaalkalmassági vizsgát tehetnek, amely belépőt jelent a hazai és a nemzetközi golfpályákra.

Dala Soma, a Magyar Golfszövetség elnöke szerint az egyetem kezdeményezése új korszakot nyithat a golfban, amely így közelebb kerül a fiatal generációkhoz hazánkban. Hozzátette: céljuk, hogy a meghatározó vidéki városokban is elérhetővé tegyék a sportágat.

Mikula Krisztián, az egyetem szakembere elmondta: a képzés során olyan modern szimulátorokat használnak, amelyek szenzorok, radarok és kamerák segítségével a valós teljesítményt és ütési adatokat mutatják. Ilyeneket profi sportolók is igénybe vesznek felkészülésükhöz.

A képzés programjának összeállításában a Magyar Golf Szövetség és a Profi Golf Sportági Szövetség is közreműködött. A tanulók a hazai golf meghatározó alakjaitól, Tringer Lászlótól és Sárközi Richárdtól is tanulhatnak.