Ezüstgerely-pályázat: inspiráló, megható és gyönyörű pályamunkákat díjaztak

GYÖNYÖRŰ KÉPEKKEL volt feldíszítve az egyébként is impozáns Millenium Háza a Városligetben kedden este, hiszen itt díjazták az Ezüstgerely-pályázat nyerteseit. Az idei tematika az „út a csúcsra” volt, és három kategóriában, amatőrben, profiban és profi sorozatban osztottak ki elismeréseket.

„A sportirányításnak sok olyan célja van, amit szeretne elérni, az egyik ilyen, hogy a sport minél több emberhez eljusson, minél több társadalmi rétegben jelen legyen, és minél több honfitársunk sportoljon is. Ennek érdekében együttműködéseket kell kialakítanunk, és együttműködés alakult ki a művészettel is. Nem újkeletű dolog ez, és nem csak vágyálom, hogy sikeres legyen az együttműködés, hiszen a sporttal megjelentünk olyan kulturális eseményeken is, mint az EFOTT fesztivál vagy a Művészetek Völgye – az utóbbin ráadásul a vendégek egyöntetű véleménye alapján a sportoló nemzet kitelepülése volt a legvonzóbb programlehetőség – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, majd hozzátette, az „út a csúcsra” tematika legalább annyira szól az első, legnehezebb lépést megtevő átlagemberről, mint a profi sportolókról.

Schmidt Ádám és Illés Fanni között a díjazottak (Fotó: Kovács Péter)

Először az amatőr kategória pályázóit ismerték el, a művekről Szalontai Ábel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára mondta el, hogy nagy minőségi ugrást tapasztalt kollégáival az előző évekhez képest, nehéz dolguk volt, amikor meg kellett különböztetniük az amatőrt a profi munkától. A kategória díjait Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó és Szalay Krisztina, a MOME tanára adta át, az első helyezett Szűcs Veronika parafalmászóról készült képe lett, aminek a „Messze még a cél” címet adta készítője.

A profi kategóriát Mónus Márton nyerte meg, aki szintén egy falmászóról készített művészi, fekete-fehér képet, amint éppen a magasba tör, feje fölött a nap ragyog, küzd, hogy elérje a csúcsot, megállíthatatlanul tör a fény felé. A kategória díjait lapunk főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke és a bírálóbizottság tagja, Szöllősi György és Berényi Péter, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgató-helyettese adta át.

Balról jobbra: Berényi Péter, Tóth Ádám, Nerpel Nikoletta, Mónus Márton és Szöllősi György (Fotó: Kovács Péter)

A profi sorozat kategóriában Fekete István „A sakk a király Örményországban” című munkája győzött, amely megörökíti, hogy a lakosságarányosan legtöbb nagymesterrel bíró örmények körében mekkora presztízse, hagyománya és generációkon átívelő értéke van a sakknak. A díjat Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó és Schmidt Ádám adta át.