Schmidt Ádám: A sport képes olyan mozzanatokat, pillanatokat létrehozni, amelyek önmagukban is műalkotások

Schmidt Ádám szerint a magyar egyetemes kultúra része a sport és a művészet. Az államtitkár – aki egyben a bírálóbizottság elnöke is – a rendezvény köszöntőjében elmondta, „arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy vegyenek részt a sportban, mert akár egyénileg, akár csapatban is egyedülálló közösségi élmény. Ha a sport és a művészet összefog, akkor olyan társadalmi csoportot tudnak megszólítani, amelyet egyedül nem tudnának elérni. A sport képes olyan mozzanatokat, pillanatokat létrehozni, amelyek önmagában is műalkotások.”

Schmidt visszaidézte, tavaly az atlétika és a világbajnokság témájában lehetett pályázni, a negyven legjobb alkotást pedig kiállították az ALEE bevásárlóközpontban, ahol hétszázezren tekintették meg a fotókat.

A pályázat lebonyolításába szakmai partnerként bevonták a művészeti képzés hazai kulcsintézményeinek képviselőit is, akik kerekasztal-beszélgetés keretében fejtették ki gondolataikat. Farkas Anna, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa az idei hívószóra reflektálva leszögezte, a közösségi sportélmény már akár azzal megvalósul, ha a diákok biciklivel járnak iskolába.

A MOME tanára, Szalontai Ábel a sportmúltját elevenítette fel: „A vitorlázás világából jövök, tavaly csapatban vb-t nyertek a magyarok és az összes nyilatkozat a közösségi erőről szólt. A közös sportolás lehetőséget ad elmagányosodásból való kilépésre.”

Csáji László Koppány, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy „a katarzis megtanít arra, hogyan tudjuk tisztelni a legyőzőt és a legyőzöttet, valahol a művészetnek is van ilyen feladata. Mindez pedig kapcsolódik ahhoz, hogy miféle társadalmat akarunk.”

Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem intézetigazgatója, Szolnoki József úgy véli, a közösséghez történő legfontosabb kapcsolódási pont egy alkotás létrehozása, amelyet néhány szélsőséges esetet leszámítva csapatban tesznek meg. Ezzel lehet segíteni a mostani generáción, amelynél komoly gondok vannak a mozgással és a közösséggel is.

A megszólalóhoz csatlakozott Schmidt Gábor sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport a közösség építő ereje mellett megtanít a környezetünk iránti tiszteletre.

Az Ezüstgerely művészeti pályázat hatvanéves múltra tekint vissza. Idén július 1-ig lehet regisztrálni, páros években – ahogy 2024-ben is – a fotók mellett alkalmazott művészeti alkotásokkal, installációkkal is el lehet indulni. A bírálóbizottság egyik tagja lapunk főszerkesztője, Szöllősi György.