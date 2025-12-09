Ezüstgerely: „A sakk a király Örményországban” – íme, a győztes alkotások

A kiírás szerint az Ezüstgerely Művészeti Pályázat olyan vizuális platform, amely a magyar sport és a kortárs művészet találkozásából születő történeteket mutatja meg. A 2025-ös kiírás központi témája az „Út a csúcsra” volt: nemcsak az olimpiai dobogót, hanem azt a sokszor évekig tartó rögös utat kereste, amely minden sportteljesítmény mögött áll. Az online, egyfordulós pályázatra csaknem 500 fotóművészeti alkotás érkezett amatőr és professzionális, valamint professzionális sorozat kategóriában.

Az amatőr kategória első helyezettje Szűcs Veronika parafalmászóról készült képe lett, aminek a „Messze még a cél” címet adta készítője. A profi kategóriát Mónus Márton nyerte meg, aki szintén egy falmászóról készített művészi, fekete-fehér képet, amint éppen a magasba tör, feje fölött a nap ragyog, küzd, hogy elérje a csúcsot, megállíthatatlanul tör a fény felé. A profi sorozat kategóriában Fekete István „A sakk a király Örményországban” című munkája győzött, amely megörökíti, hogy a lakosságarányosan legtöbb nagymestert felmutató örmények körében mekkora presztízse, hagyománya és generációkon átívelő értéke van a sakknak.

Az ünnepséget részt vett és díjat adott át Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Szalontai Ábel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára, Szalay Krisztina, a MOME tanára, Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, korábbi szövetségi kapitány, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke és a bírálóbizottság tagja, valamint Berényi Péter, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgató-helyettese.

Professzionális fotó kategória, 1. hely: Ikarosz (Fotó: Mónus Márton)

Mónus Márton (Fotó: Kovács Péter)

Amatőr kategória, 1. hely: Messze még a cél (Fotó: Szűcs Veronika)

Szűcs Veronika (Fotó: Kovács Péter)

Professzionális fotósorozat kategória, 1. hely: A sakk a király Örményországban:

Fotó: Fekete István

Fotó: Fekete István

Fotó: Fekete István

Fotó: Fekete István

Fotó: Fekete István

Fotó: Fekete István

Fekete István (Fotó: Kovács Péter)