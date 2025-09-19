Amikor a sport mögötti történet válik főszereplővé – közeleg az Ezüstgerely fotópályázat vége

Mint arról június elején beszámoltunk, az idei Ezüstgerely Művészeti Pályázat címe a következő: Út a csúcsra. Ez rendkívül széles témakört enged meg: a mindennapos edzések fáradtságától a szülők által cipelt sportfelszerelésen át a kimerültséggel folytatott küzdelemig vagy egy kisiskolás tornatermi sikeréig. Hiszen ezek éppúgy részei a sportnak, mint az olimpiai érmek.

A pályázatról a miskolci Európa Rádióban beszélt Szalmás Péter többszörösen díjazott sportfotográfus és a zsűri tagja. Hangsúlyozta, hogy nem a szigorú kronológia a fontos, hanem a képek által közvetített gondolat. Egyetlen elkapott, akár hétköznapi pillanat is lehet értékes, ha művészi nézőpontból közelítik meg. „Nem elég bemutatni az utat az első edzéstől a dobogóig, a képeknek inspirálniuk is kell.”

A Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos fotósa arra is felhívta a figyelmet, hogy nem a felszerelés számít. Az amatőröknek is érdemes próbálkozni, hiszen a zsűri azt értékeli, mennyire tudják megragadni a pillanat lényegét. Példaként említette, hogy tavaly egy díjnyertes pályamű mindössze egy telefon segítségével készült.



Az idei pályázat három kategóriában – professzionális fotó, professzionális fotósorozat, valamint amatőr fotó – várja az alkotásokat. A részvétel díjmentes, egyfordulós és kizárólag online zajlik. Regisztrálni a www.ezustgerely.hu weboldalon lehet, a pályaművek beküldési határideje 2025. október 30. A pályázatra kizárólag 2024-ben vagy 2025-ben készült fotókkal lehet nevezni, minimum 18 megapixeles felbontással. A díjazás összértéke meghaladja a hatmillió forintot, a professzionális kategóriák első helyezettjei 1.2 millió forint díjazásban részesülnek, míg az amatőr kategóriában élen végző 500 ezer forintot kap. A díjazott alkotásokból a jövő év elején kiállítás nyílik.

A bírálóbizottság tagjai: Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó, a Sportintézet főigazgatója, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, Bánkuti András fotóriporter, a Sajtófotó Nemzetközi Mestere, Szalmás Péter MOB-nívódíjas, Ezüstgerely- és Gyulai-díjas sportfotográfus, Szalontai Ábel egyetemi tanár (MOME), Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó, Szalay Krisztina egyetemi oktató (MOME) és Szöllősi György, lapunk főszerkesztője.