Szudi Ádám és Nagy Judit is három számban elődöntős az asztalitenisz ob-n

A mosonmagyaróvári ob második napján a legnagyobb figyelem a két legrangosabb számot, a férfi és a női egyest kísérte, s nem ok nélkül. A férfiaknál a honi élmezőny legjobbjai kvalifikáltak a négy közé: a néhány napja Varasdon WTT-versenyt nyerő András Csabának Ecseki Nándor, míg Majoros Bencének Szudi Ádám lesz az ellenfele a vasárnap délelőtti elődöntőben – érdekesség, hogy utóbbi három nemrégiben még a válogatott meghatározó tagja volt, ám egy koncepcióváltás miatt Majorosék a nemzeti csapatban mostanában nem, vagy csak elvétve kapnak lehetőséget.

A nőknél rendkívül érdekesen alakult a két ág, az egyiken ugyanis a 17 éves ikerpár, Nagy Rebeka és Nagy Judit jutott be a legjobb négy közé, így egymással kell megmérkőzniük a döntőért, míg a másikon a rutin diadalmaskodott, a címvédő 41 éves Póta Georgina és a 32 esztendős Madarász Dóra küzd meg a döntős helyért.

A férfi párosoknál a korábban már háromszor is a dobogó tetejére álló Ecseki Nándor, Szudi Ádám kettősnek most sem okozott gondot eljutni az elődöntőig, ott a Bőhm Gábor, Ócsai Máté duó lesz a kihívója, az András Csaba, Majoros Gergely kooperációra pedig a Huzsvár Erik, Juhász Patrik páros vár. A nőknél az új generáció legjobbjai közül hárman is igyekeznek megakadályozni a címvédést, a tavalyi győztes Bálint Bernadett, Nagyváradi Mercédesz duóval az elődöntőben a Nagy-ikrek alkotta páros találkozik, a másik ágon két ifjú duó, a Barcsai Sophie, Dohóczki Nóra és a Fejős Anna, Volentics Anna egység meccsel.

Mivel az már pénteken eldőlt, hogy a vegyes párosoknál Szudi Ádám, Pergel Szandra–Katona Gergely, Volentics Anna, illetve Varga Botond, Barcsai Sophie–Gergely Márk, Nagy Judit összecsapásokra kerül sor a négy között, biztossá vált, hogy a férfiaknál Szudi Ádám a nőknél pedig Nagy Judit három számban is éremmel távozik a mosonmagyaróvári országos bajnokságról.