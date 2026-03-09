Nemzeti Sportrádió

Mikler Krisztián távozik Veszprémből – hivatalos

2026.03.09. 12:19
Mikler Krisztián kölcsönszerződése lejár a NEKA-nál, Gyöngyösön folytatja (handballveszprem.hu)
A One Veszprém férfi kézilabdacsapata a hivatalos oldalain jelentette be, hogy az idény végén távozik Mikler Krisztián.

Mikler Krisztián 2017 nyarán érkezett Veszprémbe, azóta túlnyomórészt a Veszprém Handball Academyt erősítette, három idényt kölcsönben a NEKA-nál töltött, a felnőtteknél pedig a 2022–23-as évadban szerepelt. 

A 23 éves kapus kölcsönszerződése az idény végén jár le a NEKA-nál, amely közölte, hogy Mikler nyártól a Gyöngyös kézilabdázója lesz.

Első NEKA-s idényében 31 alkalommal lépett pályára az NB I-ben és a Magyar Kupában összesen. A következő idényben további 24 mérkőzésen védte a csapat kapuját, a mostani idényben pedig eddig 18 találkozón kapott lehetőséget – így összesen 73 alkalommal lépett pályára a NEKA színeiben.

