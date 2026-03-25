Rengeteget fejlődött a sportélet Pécsen az elmúlt években, de vannak még feladatok

Még mielőtt a terítékre került volna a sportélet baranyai, pécsi helyzete, a szomszédban átadtak egy vadonatúj termet, amit a Pécsi Vasutas Sportkör (PVSK) ökölvívói, illetve dzsúdósai vettek birtokukba a Verseny utcában. Ott, ahol az elmúlt évszázad ötvenes éveiben a már elbontott futballstadion állt, de az utóbbi évtizedekben egyre komolyabb sportközpont nőtt ki a földből. Nem túlzás, hatalmas tapsot kapott Kovács Antal, a magyar olimpiai bajnok dzsúdós, amikor méltatta az új beruházás jelentőségét, hiszen szakmailag a paksi kötődésű bajnok és társai eddig is szorosan együttműködtek egymással, de most már a PVSK létesítményszinten is felzárkózott melléjük.

Visszatérve a Sportinfó 2026-ra, Schmidt államtitkár a bevezetőjében egészen 2010-ig ugrott vissza az időben, amikor új időszámítás kezdődött a hazai sportéletben. Mert addig sokan csupán másodállásban, a szabadidejük terhére vállaltak munkát a különböző ágazatokban, ami nehezen volt tartható állapot. Mivel a mozgás nem csupán az aktivitásról szól, hanem az egészséget megőrző, valamint közösségformáló ereje sem tagadható.

Hogy ne maradjon üresen egy szék sem az emelvényen, ezért odaszólították Knoch Viktor rövidpályás gyorskorcsolyázót, az olimpiai aranyérmes váltó tagját, valamint Sors Tamás kétszeres paralimpiai bajnok úszót is. Ezzel tényleg erőssé vált a mezőny a pódiumon, téli és nyári vonalon egyaránt, és nemcsak az ép, hanem a parasportolók is képviseltették magukat.

Az első kérdés az Úszó Nemzet Program fejlesztéséről érkezett, aminek április után is lehet folytatása, csupán finanszírozási kérdés, de az úszószövetség a szakmai hátteret tudja biztosítani. Kritikus hangot ütött meg Ács Pongrác, a Pécsi EAC elnöke, aki szerint Pécsen a sport „lélegeztetőgépen” van, ha a vármegyeszékhely önkormányzati oldaláról vizsgálja az ügyet. A szakember a sportorvoslás gondjait is felvetette, hogy sokszor például válogatott asztaliteniszezők voltak kénytelenek máshová utazni a sportorvosi engedély megszerzése érdekében. Erre a válasz az volt, a lökésszerű leterheltséget szét kellene teríteni a teljes évre, de a korábbi gépies pecsételés korszaka remélhetőleg már nem jöhet vissza.

Az úszásra használható vízfelület növelése már réges-régen téma volt a városi sportfejlesztésben, ezt hozta fel újra De Blasio Domenico, a helyi uszoda létesítményvezetője. A Sportinfót életre hívó fórumvezető államtitkár elmondása szerint tisztában vannak a helyzettel, és teljesen jogosnak tartja az igényt, keresik is rá a megoldást. A jégpálya esetleges befedése szintén foglalkoztatja a város sportszerető polgárait. Sors Tamás hozzászólásában kiemelte, hogy a parasportok sajtónyilvánossága jelentősen megnőtt az évtizedek során, azaz kifejezetten jó irányban történt elmozdulás.