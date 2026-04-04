Kiderül, ki az egyértelmű esélyes a kupagyőzelemre



Kezdjük ott, hogy ezt a négyes döntőt eredetileg nem Sopronban rendezték volna meg.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) női fronton évek óta amolyan vetésforgót alkalmaz a helyszín tekintetében, a sorban most Miskolc jött volna, a város várta is a csapatokat, azonban a negyeddöntőben a DVTK a bajnoki alapszakasz listavezetőjéhez, az NKA Universitas Pécshez utazott, és nem sikerült kiharcolnia a legjobb négy közé jutást. A szövetség rugalmasan reagált, a házigazda szereplése nélkül teljesen életszerűtlen lett volna a diósgyőri arénában megrendezni a final fourt. Így aztán a megfelelő csarnokkal rendelkező, négybe kerülő együttesek közül maradt Pécs és Sopron. A pécsiek tavaly rendezhettek, így aztán a leghűségesebb városra esett a választás.

Három évvel ezelőtt a Jelena Brooks vezette házigazda ünnepelhetett Sopronban (FOTÓ: NEMZETI SPORT)

Sok minden változott 2023 óta

Jelena Brooks hazai MK-győzelemmel intene búcsút (FOTÓ: NEMZETI SPORT)

Sopron legutóbb 2023-ban volt házigazda, akkor éppen a Péccsel vívta a döntőt és nagyon simán, 89–46-ra nyert. A mezőny legeredményesebb játékosa Jelena Brooks volt a maga 15 pontjával, rajta kívül azonban már csak Sitku Zsuzsanna szerepel soproni színekben, hatalmas átalakuláson esett át a csapat. Az akkor soproni Varga Alíz most már Pécsen pattogtat, Laczkó Sára viszont fordított utat járt be. A 2023-ban pályára lépő NKA-játékosok közül újra a kupáért küzdhet még Rátkai Eszter és Adenike Olawuyi.

Három évvel ezelőtt a final four egyértelmű esélyesének számított a Sopron, most viszont lehet, hogy a döntőbe sem jut be. Az erőviszonyok változtak, Fortuna a Péccsel hozta össze az elődöntőben, amely uralta a bajnoki alapszakaszt és a leginkább meggyőző teljesítménnyel rukkolt ki eddig az idényben. A Sopron viszont hullámzó produkciót nyújtott, s a keret erőssége nem összehasonlítható a korábbi évekével. Gáspár Dávidnak abból kell főznie, amije van, ráadásul az utolsó idényét taposó, de még mindig vezérnek számító Brooks sokat volt sérült.

A Pécs viszont remek légiósokat szerződtetett, a magyar mag is nagyon erősnek tűnik, Djokics Zseljko filozófiája, karaktere pedig ki tudja hozni a legtöbbet ebből a keretből. Julia Reisingerová az egyik legjobb center a mezőnyben, Alexa Held hátvédként mondhatja el magáról ugyanezt, és tele a csapat magyar válogatottakkal: Török Ágnes, Dúl Panka, Varga Alíz, Studer Ágnes, Josepovits Kinga, Rátkai Eszter.

A szekszárdi Dombai Réka társaival a kupában vigasztalódna a bajnoki csalódás után (FOTÓ: KSC SZEKSZÁRD)

A bajnokságban az NKA volt a jobb

Szóval, ha csak a két keret erejét nézzük, a pécsiek felé billen a mérleg nyelve, de a Sopron a bajnoki címvédő, ráadásul hazai környezetben játszik, és sokkal egyszerűbb valakit egy mérkőzésen legyőzni és búcsúztatni, mint, mondjuk, az egyik fél harmadik győzelméig tartó sorozatban, főleg pályahátrányból. A soproniaknak nincs ennél nagyobb esélyük, ha nyerni akarnak valamit ebben az évadban is.

Az alapszakaszban tavaly decemberben találkoztak Sopronban a felek, akkor hosszabbításban, egyetlen ponttal, 77–76-ra nyert a Pécs. A soproniak még jó három perccel a vége előtt is tízpontos előnyben voltak, aztán már nem találtak be, az NKA pedig ledolgozta hátrányát. A „visszavágón”, februárban már kevesebb volt az izgalom, a Djokics-csapat 77–65-re győzött, miután már az első félidőt követően húsz ponttal vezetett.

Csak a jelenlegi forma alapján nehéz lenne megítélni, mekkora esélye van a Sopronnak, hiszen mindkét együttes simán vette a bajnokság rájátszásában a negyeddöntőt, az NKA a BEAC-ot, az MK-házigazdák a Csatát búcsúztatták két mérkőzésen. Mindentől függetlenül ez lehet a final four előrehozott döntője, a győztes a vasárnapi aranycsatában esélyesként lép majd pályára.

Feledtetné botlását a Szekszárd

Ezzel természetesen nem kívánjuk lebecsülni a Tarr KSC Szekszárdot vagy az ELTE BEAC Újbuda együttesét, a papírforma alapján viszont sokkal kisebb az esély arra, hogy erről az ágról kerüljön ki a kupagyőztes. Mindkét csapatnak könnyebb sorsolása volt a negyeddöntőben, bár utólag ez sem teljesen egyértelmű…

Azóta ugyanis a Szekszárd újra találkozott az általa a kupában a legjobb nyolc között legyőzött TFSE-vel, s a bajnoki rájátszásban már nem bírt vele. A TFSE három meccsen verte meg Magyar Bianka alakulatát pályahátrányból, ezzel pedig az NB I eddigi legnagyobb meglepetését szolgáltatta. Innentől nagy kérdés, hogy a szekszárdiakra milyen hatással lesz a playoffbúcsú: „csak­ azért is” hangulatot teremt vagy éppen letargiát, amiből nehéz kikeveredni. A BEAC-nak viszont tényleg nincs veszítenivalója, Mészárosné Kovács Andrea együttesének már az is nagy eredmény, hogy a Vasas ellen a negyeddöntőben kiharcolta a final fourt, de éppen a vezetőedző személyét ismerve nyilván nem akar megállni itt, és egy még nagyobb bravúrral a fináléba verekedné magát.

Elmondhatjuk, hogy érdekes két nap vár ránk Sopronban, s ne felejtsük, a kupában mindig könnyebben borul a papírforma, mint a bajnoki rájátszásban.

Elszántak és felkészültek a küzdelemre

Fotó: Kovács Péter – Az idényben nyújtott teljesítmények alapján a két legerősebb csapat, az önöké és a Pécs már az elődöntőben összecsap.

– Sokszor hallottam már, hogy ez az előrehozott döntő, mindenki úgy tekint rá. Én úgy vagyok ezzel, hogy ha nyerni szeretnél egy trófeát, a legerősebbet is le kell győzni. Egész héten készültünk, főleg a Pécs agresszív harcmodorára, amit már mi is megtapasztaltuk. Rendezőként megvan bennünk a kellő elszántság és küzdeni tudás.

– Számít, hogy a pécsiek mindkét alapszakaszmeccset megnyerték önök ellen?

– Messzemenő következtetést nem kell levonni belőle, főleg mert sajnos szinte folyamatosan hátráltattak minket a sérülések. A kupa más műfaj, az adott pillanat dönt, a hazai pálya előnye velünk lesz, bízunk a szurkolóinkban, hogy hatodik játékosként segítenek minket. Sajnos Nika Mühl nélkül kell lejátszani az évad hátralévő részét, de szerencsére rajta kívül mindenki egészséges.

– Három évvel ezelőtt tönkreverték a PEAC-ot Sopronban, a fináléban negyvenhárom ponttal győztek.

– Számomra az különleges év volt, akkor tértem vissza nyolc év után Sopronba és lettünk kupagyőztesek, bajnokok. A Pécs azóta kicserélődött, nagyon erős kerete van, jó csapat, nehéz mérkőzésre számítunk. MINIINTERJÚ – BÖRÖNDY Vivien, a Sopron csapatkapitánya

Fotó: Kovács Péter „Az aranyért megyünk Sopronba”



– Milyen céllal indultak útra Pécsről?

– Az aranyért megyünk Sopronba. Kellően felkészültünk, s noha a bajnokság alapszakaszában kétszer nyertünk, nem ebből indulunk ki, mert tudjuk, egy meccsen bármi megtörténhet, a napi forma dönt. Fontos tényező, ki mennyire érzi át a Magyar Kupa súlyát. Biztosan kemény csata lesz, otthon nyilván nehéz lesz őket megverni.

– Sokak szerint ez az előrehozott döntő...

– Aki nyer, olyan lendületet kaphat, hogy a másik ágról bárki is jut tovább, úgy érezheti, félig övé a serleg. De nem az számít, hogy eddig hogyan teljesítettél az idényben, hanem az, hogyan játszol ezen a két kupameccsen.

– Nyolc évvel ezelőtt kisebb csodát tettek a Szekszárddal, amikor a későbbi bajnok és Euroliga-döntős Sopront legyőzték a saját csarnokában és önöké lett a kupa. Eszébe jut ez immár pécsi játékosként?

– A napokban álmodtam arról, amikor szintén Djokics Zseljkóval nyertünk, s hogy mekkora bravúr volt, és bevallom, hiányzik az az érzés. Annyira maradandó az akkori kupagyőzelem, olyan, mintha tegnap történt volna. Akkor esélytelenebbként, meglepetésre nyertünk, vasárnap hátha sikerül újra átélni egy hasonló sikert, ezért küzdünk. MINIINTERJÚ – STUDER Ágnes, a Pécs csapatkapitánya

Fotó: Dömötör Csaba Theodoreán Alexandra, a Szekszárd csapatkapitánya: – Jó most elutazni, együtt lenni, mert nehéz feldolgozni a bajnoki vereséget. Kőkemény párharcot vívtunk a TFSE-vel, s noha már idegenben meglehetett volna a továbbjutás, kikaptunk, utána pedig tehetetlenséget éreztem, mert olyan ritmusba lendült a TF, hogy nem volt ellenszerünk. Hatalmas pofon volt ez a kupa előtt, ráadásul így kevesebb idő jutott felkészülni a soproni hétvégére. Fontos, hogy visszataláljunk a saját játékunkhoz, ami jellemző volt ránk az idényben. Rendeznünk kell a sorokat, kibeszéljük, feldolgozzuk a történteket, újra egymásra kell találnunk. Mind a négy csapatnak van esélye az éremre, arra figyelünk, hogy játsszunk egy jó meccset szombaton és nyerjünk egymásért, a klubért, a szurkolókért! Végh-Dudás Anna, a BEAC csapatkapitánya: – Már az is óriási, hogy ott lehetünk a négyes döntőben. Mindezt szeretnénk a javunkra fordítani. Teher nélkül, felszabadultan játszhatunk, hiszen mi is tudjuk, a papírforma nem a mi sikerünket jósolja. Nem tudjuk, mire számíthatunk a Szekszárdtól, akár meríthetünk erőt abból, hogy a TFSE is esélytelenebb volt, de idegenben is legyőzte, csupa szív játékkal. Nálunk is a csapategységben van az erő, tudjuk, nehéz helyzetből jönnek a szekszárdiak Sopronba, mentálisan és erőnlétileg is megviselte őket a bajnoki negyeddöntős kiesés. Görcsök nélkül talán csodát tehetünk. VÉLEMÉNYEK

„Ami az első elődöntőt illeti, nyilván egyfajta blama, hogy a Szekszárd nem jutott a négy közé a bajnokságban, óriási kérdés, milyen hatást vált ki mindez a csapatból. Ilyenkor kétféleképpen reagálnak a játékosok: vagy belemerülnek az önsajnálatba, vagy dacból összekapják magukat és újabb lehetőségként tekintenek a kupára. A BEAC más szintet képvisel, mint a három másik résztvevő, kötelező győzelem lenne ez normál esetben a szekszárdiaknak, de nem szabad leírni a kiscsapatokat, főként egy meccsen. Szerintem a szekszárdiak megnyerik az elődöntőt, ám minden bizonnyal lesz rajtuk nyomás a vezetőség részéről. A Sopron–Pécs nehéz meccs lesz, a hazai pálya nem biztos, hogy előny, korábban volt már erre példa Sopronban. Nem mernék tippelni, két jó együttes találkozik, a Pécs csapatként erős, míg a Sopron a játékosállományt tekintve erősebb. A pécsiek kellemetlen stílusban játszanak, de a pofonokat állni kell… Az előző években az volt a minta, hogy aki nehezebben jutott be a döntőbe, az nyert, míg aki simán vette az első akadályt, a kelleténél magabiztosabb lett. Valószínűsíthető, hogy ennek a párharcnak a győztese emeli a magasba a trófeát, ha nagy veszteségek (kiállítás, sérülés) nem érik. Ám nem szabad lebecsülni az esélytelent, hiszen friss a példa: a TFSE Szekszárdon az esélytelenek nyugalmával győzött a bajnokin.” NS-SZAKÉRTŐ: BALOGH Judit 223-szoros válogatott játékos