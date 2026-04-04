Kiderül, ki az egyértelmű esélyes a kupagyőzelemre

Kezdjük ott, hogy ezt a négyes döntőt eredetileg nem Sopronban rendezték volna meg.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) női fronton évek óta amolyan vetésforgót alkalmaz a helyszín tekintetében, a sorban most Miskolc jött volna, a város várta is a csapatokat, azonban a negyeddöntőben a DVTK a bajnoki alapszakasz listavezetőjéhez, az NKA Universitas Pécshez utazott, és nem sikerült kiharcolnia a legjobb négy közé jutást. A szövetség rugalmasan reagált, a házigazda szereplése nélkül teljesen életszerűtlen lett volna a diósgyőri arénában megrendezni a final fourt. Így aztán a megfelelő csarnokkal rendelkező, négybe kerülő együttesek közül maradt Pécs és Sopron. A pécsiek tavaly rendezhettek, így aztán a leghűségesebb városra esett a választás.
Sok minden változott 2023 óta
Sopron legutóbb 2023-ban volt házigazda, akkor éppen a Péccsel vívta a döntőt és nagyon simán, 89–46-ra nyert. A mezőny legeredményesebb játékosa Jelena Brooks volt a maga 15 pontjával, rajta kívül azonban már csak Sitku Zsuzsanna szerepel soproni színekben, hatalmas átalakuláson esett át a csapat. Az akkor soproni Varga Alíz most már Pécsen pattogtat, Laczkó Sára viszont fordított utat járt be. A 2023-ban pályára lépő NKA-játékosok közül újra a kupáért küzdhet még Rátkai Eszter és Adenike Olawuyi.
Három évvel ezelőtt a final four egyértelmű esélyesének számított a Sopron, most viszont lehet, hogy a döntőbe sem jut be. Az erőviszonyok változtak, Fortuna a Péccsel hozta össze az elődöntőben, amely uralta a bajnoki alapszakaszt és a leginkább meggyőző teljesítménnyel rukkolt ki eddig az idényben. A Sopron viszont hullámzó produkciót nyújtott, s a keret erőssége nem összehasonlítható a korábbi évekével. Gáspár Dávidnak abból kell főznie, amije van, ráadásul az utolsó idényét taposó, de még mindig vezérnek számító Brooks sokat volt sérült.
A Pécs viszont remek légiósokat szerződtetett, a magyar mag is nagyon erősnek tűnik, Djokics Zseljko filozófiája, karaktere pedig ki tudja hozni a legtöbbet ebből a keretből. Julia Reisingerová az egyik legjobb center a mezőnyben, Alexa Held hátvédként mondhatja el magáról ugyanezt, és tele a csapat magyar válogatottakkal: Török Ágnes, Dúl Panka, Varga Alíz, Studer Ágnes, Josepovits Kinga, Rátkai Eszter.
A bajnokságban az NKA volt a jobb
Szóval, ha csak a két keret erejét nézzük, a pécsiek felé billen a mérleg nyelve, de a Sopron a bajnoki címvédő, ráadásul hazai környezetben játszik, és sokkal egyszerűbb valakit egy mérkőzésen legyőzni és búcsúztatni, mint, mondjuk, az egyik fél harmadik győzelméig tartó sorozatban, főleg pályahátrányból. A soproniaknak nincs ennél nagyobb esélyük, ha nyerni akarnak valamit ebben az évadban is.
Az alapszakaszban tavaly decemberben találkoztak Sopronban a felek, akkor hosszabbításban, egyetlen ponttal, 77–76-ra nyert a Pécs. A soproniak még jó három perccel a vége előtt is tízpontos előnyben voltak, aztán már nem találtak be, az NKA pedig ledolgozta hátrányát. A „visszavágón”, februárban már kevesebb volt az izgalom, a Djokics-csapat 77–65-re győzött, miután már az első félidőt követően húsz ponttal vezetett.
Csak a jelenlegi forma alapján nehéz lenne megítélni, mekkora esélye van a Sopronnak, hiszen mindkét együttes simán vette a bajnokság rájátszásában a negyeddöntőt, az NKA a BEAC-ot, az MK-házigazdák a Csatát búcsúztatták két mérkőzésen. Mindentől függetlenül ez lehet a final four előrehozott döntője, a győztes a vasárnapi aranycsatában esélyesként lép majd pályára.
Feledtetné botlását a Szekszárd
Ezzel természetesen nem kívánjuk lebecsülni a Tarr KSC Szekszárdot vagy az ELTE BEAC Újbuda együttesét, a papírforma alapján viszont sokkal kisebb az esély arra, hogy erről az ágról kerüljön ki a kupagyőztes. Mindkét csapatnak könnyebb sorsolása volt a negyeddöntőben, bár utólag ez sem teljesen egyértelmű…
Azóta ugyanis a Szekszárd újra találkozott az általa a kupában a legjobb nyolc között legyőzött TFSE-vel, s a bajnoki rájátszásban már nem bírt vele. A TFSE három meccsen verte meg Magyar Bianka alakulatát pályahátrányból, ezzel pedig az NB I eddigi legnagyobb meglepetését szolgáltatta. Innentől nagy kérdés, hogy a szekszárdiakra milyen hatással lesz a playoffbúcsú: „csak azért is” hangulatot teremt vagy éppen letargiát, amiből nehéz kikeveredni. A BEAC-nak viszont tényleg nincs veszítenivalója, Mészárosné Kovács Andrea együttesének már az is nagy eredmény, hogy a Vasas ellen a negyeddöntőben kiharcolta a final fourt, de éppen a vezetőedző személyét ismerve nyilván nem akar megállni itt, és egy még nagyobb bravúrral a fináléba verekedné magát.
Elmondhatjuk, hogy érdekes két nap vár ránk Sopronban, s ne felejtsük, a kupában mindig könnyebben borul a papírforma, mint a bajnoki rájátszásban.
Elszántak és felkészültek a küzdelemre
– Az idényben nyújtott teljesítmények alapján a két legerősebb csapat, az önöké és a Pécs már az elődöntőben összecsap.
„Az aranyért megyünk Sopronba”
Theodoreán Alexandra, a Szekszárd csapatkapitánya: – Jó most elutazni, együtt lenni, mert nehéz feldolgozni a bajnoki vereséget. Kőkemény párharcot vívtunk a TFSE-vel, s noha már idegenben meglehetett volna a továbbjutás, kikaptunk, utána pedig tehetetlenséget éreztem, mert olyan ritmusba lendült a TF, hogy nem volt ellenszerünk. Hatalmas pofon volt ez a kupa előtt, ráadásul így kevesebb idő jutott felkészülni a soproni hétvégére. Fontos, hogy visszataláljunk a saját játékunkhoz, ami jellemző volt ránk az idényben. Rendeznünk kell a sorokat, kibeszéljük, feldolgozzuk a történteket, újra egymásra kell találnunk. Mind a négy csapatnak van esélye az éremre, arra figyelünk, hogy játsszunk egy jó meccset szombaton és nyerjünk egymásért, a klubért, a szurkolókért!
Végh-Dudás Anna, a BEAC csapatkapitánya: – Már az is óriási, hogy ott lehetünk a négyes döntőben. Mindezt szeretnénk a javunkra fordítani. Teher nélkül, felszabadultan játszhatunk, hiszen mi is tudjuk, a papírforma nem a mi sikerünket jósolja. Nem tudjuk, mire számíthatunk a Szekszárdtól, akár meríthetünk erőt abból, hogy a TFSE is esélytelenebb volt, de idegenben is legyőzte, csupa szív játékkal. Nálunk is a csapategységben van az erő, tudjuk, nehéz helyzetből jönnek a szekszárdiak Sopronba, mentálisan és erőnlétileg is megviselte őket a bajnoki negyeddöntős kiesés. Görcsök nélkül talán csodát tehetünk.
|„Ami az első elődöntőt illeti, nyilván egyfajta blama, hogy a Szekszárd nem jutott a négy közé a bajnokságban, óriási kérdés, milyen hatást vált ki mindez a csapatból. Ilyenkor kétféleképpen reagálnak a játékosok: vagy belemerülnek az önsajnálatba, vagy dacból összekapják magukat és újabb lehetőségként tekintenek a kupára. A BEAC más szintet képvisel, mint a három másik résztvevő, kötelező győzelem lenne ez normál esetben a szekszárdiaknak, de nem szabad leírni a kiscsapatokat, főként egy meccsen. Szerintem a szekszárdiak megnyerik az elődöntőt, ám minden bizonnyal lesz rajtuk nyomás a vezetőség részéről. A Sopron–Pécs nehéz meccs lesz, a hazai pálya nem biztos, hogy előny, korábban volt már erre példa Sopronban. Nem mernék tippelni, két jó együttes találkozik, a Pécs csapatként erős, míg a Sopron a játékosállományt tekintve erősebb. A pécsiek kellemetlen stílusban játszanak, de a pofonokat állni kell… Az előző években az volt a minta, hogy aki nehezebben jutott be a döntőbe, az nyert, míg aki simán vette az első akadályt, a kelleténél magabiztosabb lett. Valószínűsíthető, hogy ennek a párharcnak a győztese emeli a magasba a trófeát, ha nagy veszteségek (kiállítás, sérülés) nem érik. Ám nem szabad lebecsülni az esélytelent, hiszen friss a példa: a TFSE Szekszárdon az esélytelenek nyugalmával győzött a bajnokin.”
|Szombat
Elődöntő
15.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda (Tv: M4Sport+)
19.00: NKA Universitas Pécs–Sopron Basket (Tv: M4Sport+)
Vasárnap
15.30: bronzmérkőzés (Tv: M4Sport+)
18.30: döntő (Tv: M4Sport+)