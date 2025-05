Budapest ad otthont a 2026-os szkander Eb-nek, már aláírták a rendezésről szóló szerződést

A Magyar Szkander-szakszövetség pénteki közleménye szerint a dokumentumot Assen Hadjitodorov, a Nemzetközi és Európai Szkanderszövetség elnöke, valamint Csabai Atilla, a Magyar Szkander-szakszövetség elnöke látta el kézjegyével. Az Eb fővédnöke Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sportdiplomáciai főosztályvezetője lesz. A bejelentésre a pénteki sajtóeseményen került sor, ahol több prominens sportvezető és nemzetközi vendég is részt vett. A 35. szkander és a 28. paraszkander Európa-bajnokságnak Budapest ad otthont 2026. május 9–20. között.

Gyurta Dániel fővédnök hangsúlyozta: „Megdöbbentem – pozitív értelemben – a sportág profi szintű szervezettségén és technikai hátterén. Kevés szó esik a nem olimpiai sportágakról, pedig ezek is komoly sportolói teljesítményeket igényelnek. A szkander mindenben megfelel az olimpiai mozgalom kritériumainak. Örömmel támogatom a szövetség munkáját, és biztos vagyok benne, hogy egy fantasztikus Európa-bajnokság előtt állunk.”

Csabai Atilla, a Magyar Szkander-szakszövetség elnöke kiemelte: „Ez lesz a valaha volt leglátványosabb és legnagyobb szabású szkander Európa-bajnokság. A technikai újítások, a fejlődő sportinfrastruktúra és a hazai szurkolók ereje mind hozzájárulnak majd a sikerhez. A hazai rendezésű 2017-es világbajnokságon 1200 versenyző vett részt – most akár 1500 indulóra is számítunk, hiszen a hírek szerint az orosz csapat is visszatér.”

Fotó: Feil Balázs

Assen Hadjitodorov, a Nemzetközi és Európai Szkanderszövetség elnöke méltatta a magyar előkészületeket: „Magyarországnak sok világ- és Európa-bajnoka van szkanderban. Sokan szeretik itt ezt a sportágat. Meggyőződésem, hogy a budapesti Európa-bajnokság magas színvonalú és méltó lesz a sportághoz. Támogatásom teljes mértékben a Magyar Szkander Szakszövetségé” – tette hozzá a bolgár sportvezető.

Mészáros János, a Nemzeti Versenysportszövetség elnöke hangsúlyozta a hosszú távú tervezés fontosságát: „Ötvenkilenc sportági szövetség tartozik a Nemzeti Versenysport Szövetséghez, ezek között kiemelkedő helyet foglal el a szkander. Egy komoly sportág évekre előre tervez. A budapesti Eb előkészületei már most jól haladnak, és ha a 2017-es vb-t vesszük alapul, biztosak lehetünk a sikerben.”

A sajtóeseményen elhangzott, hogy az idei, 2025-ös Európa-bajnokságot Kolozsváron rendezik meg május 30. és június 8. között, ahol a magyar válogatott nagy létszámmal és komoly éremszerzési esélyekkel indul.

Csabai Atilla ezzel kapcsolatban elmondta: „Felkészülten és motiváltan utazik Erdélybe a magyar csapat. Több dobogós helyezésre számítunk, és ezek az eredmények megalapozzák a hazai Eb sikerét is.”

A 2026-os kontinensviadal nemcsak sporteseményként, hanem a nem olimpiai sportágak láthatóságának és társadalmi elismertségének növeléseként is kiemelt jelentőségű lesz.