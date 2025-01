Gyurta Dániel: Hosszú Katinka megújította a magyar úszósportot, a világ úszósportjában pedig maradandót alkotott

Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó: – Katinka korszakos zseni, ez nem vitás. Akármelyik sportági statisztikát nézem meg, mindenütt ott szerepel a neve: azon is, hány világcsúcsot úszott egy versenyen, azon is, hány magyar rekordot döntött meg, hány világkupaaranyat nyert, és folytathatnám. Engem nagyon inspirált 2012 után azzal, hogy végigversenyezte a szezonokat, így tartotta magát formában. Gyerekként azt hallgattuk az edzőktől, hogy szeptembertől márciusig alapozunk, utána jöhet egy-két kisebb verseny, majd a csúcsforma – Katinka ezt írta felül. Megújította a magyar úszósportot, a világ úszósportjában pedig maradandót alkotott. Egyébként egy nap különbséggel születtünk, de nem emiatt áll közel a szívemhez emberileg is. Elárulom, az egyik első ember volt, akit a szűk körben megtartott esküvőnkre összeállított listára felírtam.

Cseh László olimpiai ezüstérmes úszó: – Katinka a női mezőny meghatározó úszója volt sokáig, éveken keresztül kiemelkedett. Ha visszaemlékszem a kezdetekre, azt is mondhatnám, hogy az elején nem feltétlenül volt ott a legjobbak között, ám hihetetlenül szívósan mégiscsak felküzdötte magát nemcsak a legjobbak közé, hanem odáig is, hogy ő volt a legjobb. Edzőtáborozni nemigen jártunk együtt, de nagyon sok versenyen indultunk közösen, sőt, én is indultam azon a rövid pályás világkupa-viadalon, ahol ő először úszott rengeteg számot – én is próbálkoztam hasonlóval. Katinkának ez nagyon bejött, nekem nemigen…

Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó: – Sosem felejtem el, hogy amikor Rióban, az olimpiai faluban összefutottunk akkor, amikor már mindkettőnk nyakában ott lógott az aranyérem, arról beszélgettünk, mennyivel jobb így sétálni és úgy találkozni egymással, hogy valóra váltottuk az álmunkat, mint mondjunk négy évvel korábban, Londonban… Akkor egyikünk sem volt boldog, Rióban viszont mindketten örültünk. Katinka fantasztikus sportoló volt, most már ő is édesanya, akárcsak én, ehhez az életszakaszához kívánok neki nagyon-nagyon sok örömöt.