Vívás: három férfi kardozónk a főtáblán Salt Lake Cityben

A párizsi olimpiát követően műtőasztalra feküdt (Achilles-ín), ezért szinte a teljes szezont kihagyta akkor (aztán visszatért egy egyéni Európa-bajnoki ezüsttel…), így kicsúszott a világranglista legjobb 16 helyezettje közül, ezért, s csakis ezért kell selejtezőt vívnia Szilágyi Áronnak az év közi világkupa- és Grand Prix-viadalokon.

Mert ahogyan vív, az alapján nem kellene, s ezt – magyar idő szerint – pénteken este-éjjel is bizonyította: mind a hat ötös asszóját megnyerte, s így rögvest a főtáblára jutott.

Amúgy Rabb Krisztián mellé, aki már negyedik a világranglistán, így kiemeltként neki nem kellett pástra lépnie a selejtezőben.

Szilágyi mellett Szatmári András, Gémesi Csanád és két fiatal, Dallos Benedek és Bíró Huba nevezett még erre a vk-viadalra, közülük csak egy, mégpedig Dallos jutott a 64 közé (egy meglehetősen szenvedősen alakuló csoportkör után két szép győzelemmel) – olimpiai ezüstérmeseink az utolsó akadálynál buktak el, míg Bíró már a csoportkör után búcsúzni kényszerült.

A férfi mezőny magyar triója mellett a nőknél a főtáblán öt magyar léphet pástra (Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Pusztai Liza, Keszei Kira), a női viadal magyar idő szerint 17 órakor, a férfi 18.30-kor kezdődik.



VILÁGKUPAVERSENY, SALT LAKE CITY

Kard. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Rabb Krisztián (kiemelt), Szilágyi Áron 6 győzelem/0 vereség, Szatmári András 5/1, Gémesi Csanád 5/1, Dallos Benedek 2/4, Bíró Huba 1/5.

A 96 közé jutásért: Szatmári–Pérez Fourcade (argentin) 15:7, Gémesi Cs.–Brou (nigériai) 15:8, Dallos–Ben Avram (amerikai) 15:11.

A 64 közé jutásért: Dallos–Lukashenko (amerikai) 15:11, Bertini (olasz)–Szatmári 15:13, Tyuljukov (orosz)–Gémesi Cs. 15:11



