Vívás: három férfi kardozónk a főtáblán Salt Lake Cityben

2026.01.24. 07:54
Szilágyi Áron (Fotó: Árvai Károly, archív)
vívás kard kard világkupa
Rabb Krisztián, Szilágyi Áron és Dallos Benedek léphet pástra a férfiak között a főtáblán a kardozók Salt Lake City-i világkupaversenyén.

 

A párizsi olimpiát követően műtőasztalra feküdt (Achilles-ín), ezért szinte a teljes szezont kihagyta akkor (aztán visszatért egy egyéni Európa-bajnoki ezüsttel…), így kicsúszott a világranglista legjobb 16 helyezettje közül, ezért, s csakis ezért kell selejtezőt vívnia Szilágyi Áronnak az év közi világkupa- és Grand Prix-viadalokon. 

Mert ahogyan vív, az alapján nem kellene, s ezt – magyar idő szerint – pénteken este-éjjel is bizonyította: mind a hat ötös asszóját megnyerte, s így rögvest a főtáblára jutott. 

Amúgy Rabb Krisztián mellé, aki már negyedik a világranglistán, így kiemeltként neki nem kellett pástra lépnie a selejtezőben. 

Szilágyi mellett Szatmári András, Gémesi Csanád és két fiatal, Dallos Benedek és Bíró Huba nevezett még erre a vk-viadalra, közülük csak egy, mégpedig Dallos jutott a 64 közé (egy meglehetősen szenvedősen alakuló csoportkör után két szép győzelemmel) – olimpiai ezüstérmeseink az utolsó akadálynál buktak el, míg Bíró már a csoportkör után búcsúzni kényszerült. 

A férfi mezőny magyar triója mellett a nőknél a főtáblán öt magyar léphet pástra (Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Pusztai Liza, Keszei Kira), a női viadal magyar idő szerint 17 órakor, a férfi 18.30-kor kezdődik. 
 

VILÁGKUPAVERSENY, SALT LAKE CITY

Kard. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Rabb Krisztián (kiemelt), Szilágyi Áron 6 győzelem/0 vereség, Szatmári András 5/1, Gémesi Csanád 5/1, Dallos Benedek 2/4, Bíró Huba 1/5. 
A 96 közé jutásért: Szatmári–Pérez Fourcade (argentin) 15:7, Gémesi Cs.–Brou (nigériai) 15:8, Dallos–Ben Avram (amerikai) 15:11. 
A 64 közé jutásért: Dallos–Lukashenko (amerikai) 15:11, Bertini (olasz)–Szatmári 15:13, Tyuljukov (orosz)–Gémesi Cs. 15:11


 

 

Ezek is érdekelhetik