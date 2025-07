Tíz év után új elnök a Kolonics Alapítvány élén

Az alapítvány honlapján a 17-szeres maraton-világbajnok Csabai Edvin azt mondta, jó érzésekkel adja át a stafétát.

„Kolóval másfél évtized közös edzés köt össze, Ludasi Róbert volt a mesterünk; egymás életének részesei voltunk. Az alapítványt tíz évig vezettem, nagyon jó dolog volt egy rendkívül jó csapatban Kolóért tenni valamit, az alapítványon keresztül újabb és újabb célokat kijelölni, és látni azt a közösséget, amely Koló emléke köré épül; mindez hallatlan motivációt adott a munkához. Ennek a csapatnak régóta tagja Bognár Viktor, nem is igen találnék nála alkalmasabb elnököt az alapítvány élére, hiszen amellett, hogy versenytársak voltak Kolóval, a kezdetektől ismeri az alapítvány ügyeit, számtalanszor bizonyította szakmai hozzáértését, rátermettségét. Köszönöm, hogy folytatja az elődök munkáját, biztos vagyok benne, hogy jó kezekben lesz az alapítvány, mely Koló emlékét sikeresen viszi tovább az újabb generációk számára is” – mondta a Magyar Edzők Társaságának sportigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság sportszakmai és sporttudományos bizottságának tagja.

Csabai Edvin kiemelte: az alapítvány sikeres működéséhez elengedhetetlen volt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és annak elnöke, Schmidt Gábor, valamint a MOB és a szervezet első embere, Gyulay Zsolt őszinte, önzetlen es nagyvonalú támogatása.

„Edvin lemondása sokkolóan hatott rám, hiszen elnöki tevékenységének is köszönhető, hogy az Angyal Zoltán alapítóelnök által kijelölt úton tovább haladva az elmúlt tíz évben az alapítvány további sikeres, folytonosan eredményes projekteket indított útjára. Roppant megtisztelő az alapítók jelölése és kurátortársaim egyhangú támogatása. Ezzel a bizalommal élve mindent megteszek azért, hogy alapítványunk Kolonics Györgyhöz méltó módon lássa el tevékenységét a jövőben is, ami a céljainknak megfelelő támogatottságot is eredményez” – fogalmazott Bognár Viktor.

Az új elnök sikeres ügyvéd, jól ismeri az alapítvány ügyeit, hiszen annak jogi képviseletét hosszú évek óta ellátja, egyben kuratóriumi tagja. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség nyilvántartási, igazolási és átigazolási bizottságának elnöke. Az alapítvány kuratóriumának első elnöke Angyal Zoltán mesteredző, korábbi szövetségi kapitány volt, őt követte az olimpiai bronzérmes Kozmann György (Kolonics György párostársa), majd tíz éven keresztül Csabai Edvin.

A kétszeres olimpiai bajnok, 15-szörös világbajnok kenus, Kolonics György a pekingi olimpiára készülve, 2008. július 15-én, edzés közben hunyt el, 36 évesen. A vizsgálat eredménye szerint a halála természetes módon, szívtágulattal járó szívizombetegség, következményes heveny balszívfél-elégtelenség miatt következett be.