Tanár urak, köszönöm! – Malonyai Péter publicisztikája

Csak így érdemes élni, ahogy ő élt 84 esztendőn át – írta a Blikkben az elmúlt esztendő végén elhunyt legendás testnevelőtől, Somfai Csabától elbúcsúzva értő és érző pályatársam, Kolossváry Balázs. Aki szerint receptre kellene felírni a Tanár úrra jellemző életigenlést, életszeretetet, benne azzal a tanítással is, hogy nem nyerhet meg mindig minden meccset az ember.

Életkoromnál fogva jóval előbb ismerhettem meg Somfai Csabát, mint tanítványaként Kolossváry Balázs, ám a tapasztalataink egyeznek. Miért különböznének, amikor Somfai tanár urat alapvetően a hűség jellemezte. Testnevelőként egyetlen munkahelye volt, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium, minden idegszálával nevelni igyekezett, s nemcsak a sportra, hanem az életre is – alapvetően az életre.

Én az uszodában ismertem meg, az akkor még junior, később felnőtt olimpiai és világbajnoki ezüstérmes öttusázó, Szombathelyi Tamás edzőjeként. Közben persze tanított is, semmiért sem adta volna föl a Kölcseyt. Már fiatalon jegyzett edző volt, 1970-ben rábízták a juniorválogatott felkészülését, hogy aztán Fontainebleau-ban Villányi Zsigmond nyerjen, s vele csapatban ezüstöt Borlai György és Szigeti István.

A montreali olimpia után mondott búcsút az öttusának, maradt a Kölcsey, ahol elérte, hogy – az egykori szintén legendás igazgatóhelyettes, Keller Gyula megfogalmazásában – „sikk lett a sportolás”. Ha már Gyuszi bácsi, neki akkora szíve volt, mint keveseknek, a tanítványaiért ő is mindent megtett, így hát természetes, hogy ott volt az iskola futballcsapatának meccsein.

A gárdának szintén veretes a történelme, 1964-ben úgy nyert középiskolai bajnokságot, hogy Ihász Gábor, Varga Zoltán és Vidáts Csaba erősítette. A pályája elején járó Somfai tanár úr volt az edző, ahogy húsz évvel később is, amikor volt szerencsém látni, ahogy a budapesti döntőben 1–0-ra legyőzik a Bujáki Ferenc Szakközépiskolát. Azaz edzőnek nem tekintette magát Somfai Csaba, mint mondta, a játékosok a klubjukban tettek szert a tudásra. Köztük az MTK-ból Petry Zsolt, a Horváth testvérek, Attila és Csaba, a Fradiból Szűcs Mihály. „Mondanám, hogy a menedzserük vagyok, de ez is túlzás, leginkább a nevelőjük, s erre még büszke is lehetek” – mondta. A tanácsait elfogadták a gyerekek, feltehetően azért is, mert a szavain átsütött, mennyire kívánja ő is a sikert.

Voltak akkor úttörőnek számító kezdeményezései. Amikor például a szombat pihenőnap lett, az ment be az iskolába sportolni, aki akart, nyitva volt a tornaterem, szabad az udvar a focihoz. Történt ez akkoriban, amikor még sok iskolában tilos volt a falakon belül a futball. Neki is köszönhető, hogy a Kölcseyben volt presztízse a testnevelésnek, míg a legtöbb helyen csupán papíron volt fontos a mozgás, jó, ha megtűrték, elviselték a testnevelőt, csak legyintettek, ha akart valamit.

Folytatom azzal, hogy nem csupán Somfai tanár úr tűzte ki célul, hogy testnevelőként emlegessék, s ne tornatanárként. Sepsi Attilát szintén az uszodában ismertem meg, de amikor először találkoztunk, már tudtam, kicsoda. Olvastam ugyanis egy cikket 1965-ben az Úttörő Stadion serdülő futballcsapatáról, a gyerekek 104:4-es gólaránnyal nyertek bajnokságot, s igencsak bosszankodtak, hogy egy 4:0 kimaradt a sorból, mert 0:0-val igazolták azt a meccset, amelyen az ellenfélnél volt egy jogosulatlanul szereplő játékos.