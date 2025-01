Sznúker: Révész Bulcsú képes lehet meccset nyerni Budapesten

Fotó: AFP „A sznúker a szenvedélyem. A lámpák fénye alatt, a színpadon, amikor igazán számít, borzongató versenyezni, igazi adrenalinlöket” – áll Shaun Murphy hivatalos honlapján a klasszis ars poeticája. Az Egyesült Királyság egyik legsikeresebb játékosa mindössze 15 évesen lett profi, ezzel akkor a valaha volt legfiatalabb lett (immár a 12 éves walesi Liam Davis a csúcstartó). Bár a Mágus becenevet sznúkerstílusa miatt kapta, Shaun Murphy sokszínű egyéniség, az asztaltól távol sem unatkozik. Nem sokon múlt, hogy gyerekkorában nem a golfot választotta a sznúker helyett, és a mai napig szereti játszani és nézni is a sportágat. A fehér golyó és a nagy zöld terület végül is stimmel… Hatalmas Manchester United-rajongó, igaz, már nem lakik közel az Old Traffordhoz, de korábban rengetegszer megfordult az ikonikus stadionban, és szurkolt kedvenceinek. A sportokon kívül szeret zongorázni, elmondása szerint Elton John és a Beatles slágerei teszik ki repertoárja nagy részét, ami persze néhány klasszikus darabbal is kiegészül. Szívesen mesél vicceket, társasági ember, mentorként is tevékenykedik, előadásokat is tart a mentális egészségről és a stresszkezelésről. Fontos szerepe van életében a jótékonykodásnak, sokszor támogatja a Manchesteri Királyi Gyermekkórházat, minden egyes versenyen lökött százas breakje után 100 fontot ad az intézménynek. Pályafutása során 18 trófeát nyert, köztük egyszer a világbajnokit is, jelenleg hetedik a világranglistán. A magyar közönség korábban már láthatta őt Budapesten, de ezúttal is érdemes lesz figyelni a játékát, hiszen bármikor benne van egy 147-es maximum break (2018 májusában a harmadik hazai gálán az első szakasz során két maximumot lökött!).