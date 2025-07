Olimpia 2036: India új generációt inspirálna

Sanghavi ezt azt követően mondta, hogy az általa vezetett küldöttség kedden és szerdán tárgyalt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) vezetőivel Lausanne-ban az ázsiai nagyhatalom 2036-os jelentkezéséről.

„A megbeszélések létfontosságú platformot biztosítottak az Ahmedábádban megrendezendő olimpiáról alkotott elképzeléseink megfogalmazásához” – mondta az elnök, aki hozzátette, ez a hét segíteni fog hazájának, hogy növelje ambícióit.

Sanghavi szerint Gudzsarát állam gazdag történelme és dinamikus szellemisége erős jelöltté teszi Indiát a kandidálásra.

„A sporttal kapcsolatos befektetéseink és az olimpiai mozgalom iránti elkötelezettségünk ezt bizonyítja. A játékok megrendezése monumentális lépés lenne Gudzsarát számára, amely példátlan növekedést eredményezne és egy új generációt inspirálna” – jelentette ki.

Az indiai küldöttség közleményében úgy fogalmazott: ambícióink merészek, de India jövője is az.

A Föld legnépesebb országa több városban bonyolítaná le a 2036-os nyári ötkarikás játékokat. A központ Ahmedábád lenne, de a cél az, hogy országos mozgalommá váljon az olimpia. Az ahmedábádi létesítmények fejlesztése az olimpiai tervtől függetlenül zajlik, emellett Mumbai adna otthont az ország legnépszerűbb sportágának, a krikettnek, Púnéban lenne a kajak-kenu, Bhopálban az evezés, Bhubanésvarban a gyeplabda.

Ahmedábád a többi között az atlétika, a kosárlabda, a röplabda, a lövészet, a tenisz, valamint a vizes sportágak és a városi sportágak versenyeit rendezné.

Az olimpiai felkészülés része, hogy India 2036-ig számos sportág világeseményeinek rendezési jogát is szeretné elnyerni, például a 2030-as Nemzetközösségi Játékokét.

A tavalyi párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a vendéglátó.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB. A tizenegy év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek. India mellett kinyilvánította szándékát a többi között Dél-Korea, a Dél-afrika, Chile, Németország, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.