Olimpia 2036: Dél-Koreát is érdekli a rendezés

A megbeszélésre április 8-án Lausanne-ban kerül sor, ahol – a hivatalos közlemény szerint – Rju határozottan megerősíti majd a dél-koreai rendezési törekvéseket. Az előkészületek zökkenőmentesen zajlanak, és az február 28-án eldőlt, hogy az ország délnyugati részén fekvő Észak-Csolla tartományra – Csondzsu központtal – voksoltak a dél-koreai döntéshozók az 1988-as házigazda Szöullal szemben.

A Dél-Koreai Olimpiai Bizottság azt is közölte, hogy Rju mellett kormánytagok, valamint Észak-Csolla tartomány tisztségviselői is jelen lesznek a lausanne-i tárgyaláson. Az egyelőre nem tisztázott, hogy a küldöttség a posztjáról június 23-án távozó Bach mellett találkozik-e az új NOB-elnökkel, Kirsty Coventryvel is.

A párizsi nyári ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a vendéglátó. A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB. A tizenkét év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek, köztük Budapest is.