Tekvandó-vb: Márton Luana elődöntős és már biztos érmes

A 19 éves magyar versenyző – aki két éve 57 kilóban szerzett aranyérmet – a legjobb 32 közé kerülésért a marokkói Nada Laarajt győzte le két menetben, majd a párizsi olimpia bronzérmesét, az amerikai Kristina Teachout-t búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el.

A nyolcaddöntőben a tokiói ötkarikás bajnok horvát, Matea Jelic sem jelentett akadályt Márton Luana számára, ismét két menetben diadalmaskodott, a nyolc között pedig a kínai Szung Csie következett. A 2022-ben Ázsia Játékok-győztes ellenfél a tapogatózó első menetet egy hajrában bevitt találatnak köszönhetően elvitte, a második és harmadik felvonást viszont magabiztosan nyerte a magyar versenyző.

Az elődöntős program magyar idő szerint 10.30 órakor kezdődik, Márton ellenfele a spanyol Lena Moreno Reyes lesz.