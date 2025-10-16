Van ok bizakodni, de nem lankadhat a veszprémiek figyelme Portugáliában

Igen rossz passzban van a portugál Sporting férfi kézilabdacsapata, amelynek szurkolóit valósággal sokkolta, ahogyan kedvenceik a múlt héten tükörsimán, tizenegy góllal (28–39) kikaptak hazai pályán a francia Nantes-tól, a vendégek az első félidőben 23 gólt dobtak. A lisszaboniak ráadásul előtte a dániai Aalborgban maradtak alul 35–30-ra.

A portugálok védelme nem működik olajozottan, négy forduló alatt a legtöbb gólt kapták a mezőnyben, 141-et, ami meccsenkénti 35.25-ös átlag – csak összehasonlításképp, a Veszprém 117-et kapott eddig. A magar bajnok védelmével kisebb kihagyásoktól eltekintve nincs baj, és ahogyan az elmúlt években, ezúttal is a Costa testvérekre, Franciscóra és Martimra kell a legjobban figyelnie, akik a Sporting legjobb lövői.

Az egyre jobb formában játszó Veszprém tavaly szeptember végén Lisszabonban kilencgólos, 39–30-as pofonba szaladt bele, ugyanakkor teljesítménye egyre stabilabbnak tűnik ahhoz képest, hogy a keret mennyire átalakult a nyáron, ráadásul az edző Xavier Pascual minden bizonnyal elégedett a csapatával, ugyanis a klub éppen szerdán jelentette be, hogy hosszabbított három kulcsjátékosával: a francia jobbátlövő Nedim Remili 2029, a horvát irányító Luka Cindric 2028, a brazil védő Thiagus Petrus pedig 2027 nyaráig írt alá.

Utóbbi kettő kifejezetten a spanyol edző kérésére érkezett, korábbi játékosaiként most is fontos szerepet töltenek be a játékrendszerében, a zseniális, de kissé öntörvényű Remilivel pedig összecsiszolódtak, és a francia sztár egyre több munkát végez a csapatért, amelyben egyre inkább központi szerepet tölt be.

De nemcsak ők játszanak egyre megbízhatóbban a veszprémi gárdában, a balkezes egyiptomi beálló, Ahmed Adel remekül mozgott és ötöt szórt a múlt héten a Kielcének, a kapuban pedig a spanyol Rodrigo Corrales újra ragyogóan véd, a négy BL-mérkőzésen bemutatott negyven védésével jelenleg a sorozat negyedik legjobb kapusa. A lengyelek ellen Remili ismét nagy formában volt, kilencszer talált be, összesen pedig már 30-szor, amivel toronymagasan ő a házi gólkirály Veszprémben, egyben hatodik az összesített góllövőlistán, valamint ő adta eddig a legtöbb gólpasszt (10) is a magyar csapatban.

Úgy néz ki, az Építők most nem esik abba hibába, mint a múltban oly sokszor, hogy túl korán, ősszel kézilabdázik csúcsformában a tavaszi végjáték helyett. Ez most biztosan nem így van, a gárda épphogy elérte az üzemi hőfokot, és az aalborgi vereség után javuló és magabiztos játékkal legyőzte otthon a francia Nantes-ot (30–25) és a lengyel Kielcét (35–33), idegenben pedig a román Dinamo Bucuresti-et (30–27), ráadásul csak egy hajszál kellett volna az újabb klubvilágbajnoki győzelméhez Egyiptomban, és minden esélye megvan arra, hogy a jó sorozatot Lisszabonban is folytassa csütörtök este.

A Sporting általában jól teljesít otthon, ez alól természetesen kivétel a legutóbbi, Nantes elleni mérkőzése. Viszont biztos vagyok benne, hogy azt a vereséget ellenünk próbálja meg kijavítani, ezért mindenki küzdeni fog, míg össze nem esik. Nagy meccsre és nagy csatára készülünk. Kicsit fáradtak vagyunk, de az edző próbálta úgy intézni, hogy legyen időnk pihenni, és csütörtökön frissek legyünk. Azok leszünk! VÉLEMÉNY: Hugo DESCAT, a Veszprém balszélsője

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT

5. forduló

Aalborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román, Rosta Miklós 2 gól) 34–28 (18–14)

Industria Kielce (lengyel)–HBC Nantes (francia) 27–35 (15–15)

Csütörtök

20.45: Sporting CP (portugál)–ONE VESZPRÉM HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég)