Népes magyar csapat a SUP-világbajnokságon

Szerdától vasárnapig zajlik az Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban a SUP-világbajnokság. Az idei megméretésen is merev deszkán ifjúsági, open, illetve két masters (40 év felettiek és 50 év felettiek) kategóriában rendeznek sprint, technikai és hosszú távú versenyeket.

A sprinttáv 100 métert jelent, technikaiban nagyjából ezerméteres pályán hét bóját kell megkerülni, míg a hosszú távú futamok során 10 kilométert kell megtenniük a versenyzőknek.

A világbajnokságon több mint 50 ország csaknem 400 sportolója méreti meg magát, Magyarország az open kategóriában két főt indít, a hölgyek között Ebenspanger Dóráért, a férfiak mezőnyében Blazsko Alekszejért szoríthatunk, mindketten szerepelnek sprintben, technikaiban és hosszú távon egyaránt.

A legnagyobb reményeket az ifjúságiak szerepléséhez fűzhetjük, a lányok között például Kocsis Csillag hosszútávon és technikaiban címvédőként áll rajthoz. A fiúk mezőnyében Szabó Zénónak is lehetnek döntős, akár érmes álmai.

A magyar indulók: Ebenspanger Dóra, Blazkho Alexey (open kategória), Szili Balázs, Fodor Szabolcs, Nagy Szabolcs (masters 40+), Szabó Gábor, Szerdahelyi Gábor, Dóri Balázs (masters 50+), Bugár Imre, Dani Erika, Dani Márk, Moravcsik Tünde, Fedou Monika, Szabó Ákos (felfújható deszka).