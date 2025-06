Tizedszer várja az érdeklődőket a Budapest SUP Fesztivál

Az eseményt lebonyolító Kiteline SE a szerdai közleményében kiemeli, hogy idén már tizedik alkalommal rendezi meg Magyarország leglátványosabb és legnagyobb SUP-túráját, melyre a haladók mellett a teljesen kezdőket is várja, már csak azért is, mert az indulás előtt valamennyi résztvevő technikai oktatáson esik át. Előírás ugyanakkor, hogy a tizenkét év alatti gyerekeknek a szülővel egy SUP-on kell tartózkodniuk, míg a 12 és 16 év közötti fiatalok már mehetnek külön is, de szükséges a felügyelet.

„Félnapos programunk keretében végigevezünk a Kopaszi-gátig, ahol a helyi vendéglátósok várják a célba érkezőket. Útközben páratlan szemszögből csodálhatjuk meg a város mindkét oldalát. Megnézzük a hidakat alulról, integetünk a parton sétálóknak, közben fotósok és videósok örökítik meg a résztvevők önfeledt pillanatait a vízről, a partról és a levegőből egyaránt” – emelte ki Duska Várkony, az esemény főszervezője.

A vízitúra célja, hogy a tizedik, jubileumi alkalommal minden eddiginél nagyobb SUP-os felvonulást láthasson Budapest, legalább ötszáz fő részvételével. A szervezők indulás előtt biztosítanak felszerelést azoknak, akik nem saját SUP-pal érkeznek, három szerencsés pedig mindenképpen saját deszkával térhet haza, mert a résztvevők között három prémium minőségű RRD SUP-ot sorsolnak ki.