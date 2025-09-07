Ötödik helyen végzett a magyar csapat a négyesfogathajtó Eb-n

A címvédő Bram Chardon több mint nyolc hibapontos hátránnyal várta a záró számot, de verőhiba nélküli teljesítményével és minimális időtúllépésével a legjobbnak bizonyult, ezzel nagy nyomást helyezett az első két szám után élen álló Christoph Sandmannra, a német riválisa ezt nem is bírta el, aki így visszaesett a második pozícióba. A harmadik helyre a belga Dries Degrieck jött fel.

A magyaroknak nem sikerült jól az akadályhajtás, a kettesfogatoknál csapatban világbajnok ifj. Dobrovitz József két pozíciót hátracsúszva 16. lett összetettben. A másik két csapattag közül édesapja, Dobrovitz József a 20., míg Papp János a 25. helyen zárta a kontinensviadalt. A magyar trió a csapatversenyben egyet visszacsúszva ötödikként végzett a címüket megvédő hollandok, valamint a belgák, a németek és a csehek mögött.

A csak egyéniben érdekelt magyar indulók közül Váczi István 27., Juhász Péter 32., míg ifj. Galbács Ferenc 34. lett a 41 fős mezőnyben.

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Lähden

Egyéni

1. Bram Chardon (holland) 170.99 hibapont

2. Christoph Sandmann (német) 177.41

3. Dries Degrieck (belga) 178.88

...16. ifj. Dobrovitz József 202.09

...20. Dobrovitz József 210.13

...25. Papp János 218.96

...27. Váczi István 232.24

...32. Juhász Péter 238.60

...34. ifj. Galbács Ferenc 245.01

Csapat

1. Hollandia (Koos de Ronde, Bram Chardon, Ijsbrand Chardon) 348.93 hibapont

2. Belgium (Tom Stokmans, Glenn Geerts, Dries Degrieck) 370.02

3. Németország (Michael Brauchle, Anna Mareike Meier, Anna Sandmann) 375.17

...5. Magyarország (ifj. Dobrovitz József, Papp János, Dobrovitz József) 402.34