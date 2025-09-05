A díjhajtás után ötödik helyen a magyar csapat a négyesfogathajtó Eb-n

A lovak idomítottságáról, elengedettségéről, hajlékonyságáról, együttes munkájukról, a jármódok szabályosságáról és a feladatok pontos végrehajtásáról számot adó első számban Anna Mareike Meier végzett az élen honfitársát, Christoph Sandmannt megelőzve. A kettesfogatoknál csapatban világbajnok ifj. Dobrovitz hátránya több mint 11 hibapont.

A másik két csapattag közül apja, Dobrovitz József a 23., míg Papp János a 16. helyről várja a folytatást. A magyar trió a csapatversenyben ötödik a németek, a belgák, a hollandok és a csehek mögött.

A csak egyéniben érdekelt magyar indulók közül Váczi István 24., ifj. Galbács Ferenc 29., míg Juhász Péter 31. lett díjhajtásban a 41 fős mezőnyben. A kontinensviadal szombaton a maratonhajtással folytatódik és vasárnap az akadályhajtással zárul.

LOVASSPORT

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Lähden

Állás a díjhajtás után

Egyéni: 1. Anna Mareike Meier (német) 39,32 hibapont, 2. Christoph Sandmann (német) 40,79, 3. Fredrik Persson (svéd) 42,85, ...14. ifj. Dobrovitz József 50,71, ...16. Papp János 51,64, ..23. Dobrovitz József 55,30, 24. Váczi István 55,64, ...29. ifj. Galbács Ferenc 58,70, ...31. Juhász Péter 59,37

Csapat: 1. Németország 82,64, 2. Belgium 91,43, 3. Hollandia 92,03, ...5. Magyarország 102,35