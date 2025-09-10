Nemzeti Sportrádió

NS-klub: Kolodzey Tamás ötven éve tudósítja töretlenül az olvasókat

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
Vágólapra másolva!
2025.09.10. 11:20
null
Balról jobbra: Kolodzey Tamás, Gulyás László, Radnóti László, Török László
Címkék
jubileum Népsport NS-klub
Ötven évvel ezelőtt jelent meg Kolodzey Tamás első tudósítása a Népsportban. Óriási szó volt, hogy a hamarosan 70. életévébe lépő újságíró fiatalon a lapot tudósíthatta, a szakma legjobbjaitól kapott ajánlólevelet, és egész életében elkísérte a sport és az olvasók tájékoztatása, szórakoztatása.

„Bécs István, a Népsport korábbi szerkesztője a nagyanyám testvére volt, ő ajánlott külsős munkatársnak az Észak-Magyarország napilaphoz. Mások is szóltak az érdekemben, a miskolci rádióban is ekkoriban kezdtem dolgozni Szepesi György közbenjárására, akivel egészen haláláig szinte apa-fia viszonyban voltunk, így indultam el a pályán – mondta lapunknak Kolodzey, majd hozzátette: – Egy vagy két ember alkotta akkoriban az újságok sportrovatát, mi írógépen vagy kézzel írtunk, majd telefonon diktáltuk be a tudósításokat a szerkesztőségeknek. A mai viszonyokhoz képest hályogkovács módon dolgoztunk, de ne felejtsük el, ez ötven évvel ezelőtt volt.”

Dunai Antallal a Puskás Arénában

Középiskolát követően tanár szeretett volna lenni, azonban a sikertelen felvételi után szabadúszóként folytatta. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy volt ideje kibontakozni újságíróként, tudósítóként.

„Tanárképző főiskolára jelentkeztem, de elsőre nem vettek fel, ezért egy évig csak külsős munkáim voltak. Rendkívül élveztem ezt az időszakot, mert a legkiválóbb emberektől tanulhattam a szakmát. Rengeteget foglalkoztak velünk, fiatalokkal. Kéziratokat elemeztünk, akkor tanultam meg, hogy nem létező szó az, hogy »ténykérdés«, hiszen vagy tény valami, vagy kérdés. Vagy hogy nem lehet használni a »de« és az »azonban« szót egymás után. Nem fogalmazhattunk pongyolán, mert aki így adott le anyagot, megnézhette magát. Népsportos példa: egy atlétikai tudósításban leírtam a 400 méteres futásnál, hogy hátszéllel futottak, csak arra nem gondoltam, hogy körben nem lehet hátszél. Erre Subert Zoltán, a lap atlétikai szakírója azt mondta: »Az anyagodat veled együtt kivágom a lapból«. Vad Dezső szerkesztő pedig az egyik kosárlabda-tudósításommal kapcsolatban hívott fel, amiben leírtam a stagnálás szót. Azt mondta: »Fiam, milyen szó az, hogy stagnál? Tudod, ki használ idegen szavakat? Aki nem tud magyarul.« – hát így tanultam én a szakmát.”

Interjú Puskás Ferenccel

Hosszú és színes pályafutása alatt számtalan sportágba belekóstolt, Puskás Ferenccel is csinált interjút, mégsem a labdarúgás volt a kedvence.

„Tíz-tizenöt sportággal foglalkoztam behatóan, jégkoronggal, kosárlabdával, kézilabdával, atlétikával, cselgánccsal, birkózással például. A futballt is szerettem, de a többi labdajátékot jobban. Pályafutásom csúcsa a riói olimpia volt, ahol akkreditált újságíróként voltam jelen. Másik óriási élményem, hogy Szepesi György szerzett nekem a 2006-os németországi labdarúgóvébére jegyeket. Franz Beckenbauert hívta fel, aki a rendezőbizottság elnöke volt, én pedig Szepesi és a FIFA vendége lehettem” – emlékezett Kolodzey Tamás.

Schmitt Pállal a Karmelita kolostor teraszán

 

 

jubileum Népsport NS-klub
Legfrissebb hírek

Népsport: meghalt, mielőtt kijutottak volna a vb-re

Népsport
2 órája

Sohasem lett a régi a szétrúgott térdű Orth György

Népsport
2025.09.08. 19:31

Kocsis Sándor nem gyújtott rá

Népsport
2025.09.06. 18:24

A Sex Pistols és a futball

Népsport
2025.09.03. 07:34

Lennox Lewis mindenkivel bokszolt – és mindenkit elvert

Népsport
2025.09.02. 10:23

Sohasem adta fel – 60 éves lenne Simon Tibor

Népsport
2025.09.01. 06:42

A kávéfőző sem lehetett akadály – 60 éve rendezték a budapesti universiadét

Népsport
2025.08.30. 10:32

Schaffer Alfréd: futballkirály puskával

Népsport
2025.08.30. 09:00
Ezek is érdekelhetik