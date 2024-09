Négyesfogathajtó-vb: Dobrovitz József harmadik az első nap után

Szilvásvárad megtelt élettel. Már a szerda esti megnyitó után nagy volt a sürgés-forgás a Lipicai Lovasközpont környékén: a pályán gépek egyengették a homokot, a szomszédos étterem teraszán a Volare szólt, a versenyzők pedig már a díjhajtásra készültek. A négyesfogathajtó-világbajnokság nyitó napján csaknem a mezőny fele hajtott a négyszögbe, teszthajtóként az 1984-es szilvásváradi vb győztese, a 73 éves Juhász László nyitotta a sort. Már a programja előtt tett egy tiszteletkört, az aláfestésként szolgáló akusztikus zenét elnyomta a közönség vastapsa.

Elegancia, összhang, idomítottság – csupán néhány szempont azok közül, amelyek meghatározzák a hajtó pontszámát, az öt bíró árgus szemekkel figyeli a lovak együttes munkáját, a jármódok szabályosságát, valamint a feladatok helyes végrehajtását. Az első öt indulóból négy magyar volt, közülük ifj. Galbács Ferenc teljesített a legjobban, gyönyörű lipicai lovaival bement hatvan hibapont alá. Édesapja, Galbács Ferenc is közel volt a lélektani határhoz, Tóth-Simon Sándor és a vb-újonc Juhász Péter ugyanakkor elmaradt tőle.

Aki a rövid szünetben „elkóborolt” a Szalajka-völgyben, lemaradt ifj. Dobrovitz József programjáról, a pályakarbantartás után ugyanis ő hajtott pályára elsőként. A magyar csapat legfiatalabb tagja kitett magáért, csupán azt bánhatja, hogy bal hátsó lova hibázott és beügetett a lépésben. Ötvenöt hibapontot remélt, ötvenhét lett belőle, de így is mosolyogva szállt le a kocsiról, az idei eredményei alapján jó esélye van rá, hogy maratonhajtásban előrébb lépjen.

S ha már maratonhajtás: a szám „királya”, Michael Brauchle díjhajtásban sem ment rosszul, de két honfitársa még nála is jobban teljesített, a népes német szurkolótábor büszkén lobogtatta a zászlókat. Anna Sandmann az általános benyomásra három bírótól is megkapta a maximális tíz pontot, az első versenynap után ő vezet, míg édesapja, Christoph Sandmann a második. A holland Koos de Ronde lecserélte jellegzetes tarka lovait, ám így is ütőképes fogatot állított össze, az eddigi húsz indulóból az övé volt a negyedik legjobb program.

Az utolsó csütörtöki blokkra is maradtak magyar hajtók, Váczi István után a csapatban is versenyző Dobrovitz Józsefet láthatták a nézők – megérte kitartaniuk a nagy melegben. Sokáig úgy tűnt, világbajnokunk ötven hibapont alatt zárja a díjhajtást, de az utolsó lépésszakaszon elkövetett egy kisebb hibát, amelyet meglehetősen szigorúan büntettek a bírók.

„Apuci harmadik!” – kiabálta világgá örömét a melegítőpálya korlátján ülve Dobrovitz kisfia, merthogy édesapja fél ponttal megelőzte De Rondét, így a harmadik helyen áll a díjhajtás első napja után. A pontszámmal nem volt maradéktalanul elégedett, a lovaival annál inkább – talán ez utóbbi a fontosabb, mert a szombati maraton- és a vasárnapi akadályhajtás már objektív műfaj.

Dobrovitz József – 3. az első nap után Az elmúlt időszakban igyekeztünk olyan fogatot összeállítani, amely kiválóan szerepel díjhajtásban. Arra készültünk, hogy Szilvásváradon hozzuk ki a legjobbat a lovakból, örülök, hogy a világbajnokságra beérett a munka gyümölcse. A lépésben az első lovak kicsit eldobták a támasztékot, ott veszítettem valamennyit, de összességében könnyed hajtás volt. Ha a maraton- és az akadályhajtásban odatesszük magunkat, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy dobogóra álljunk a csapattal.

ifj. Dobrovitz József – 8. az első nap után A két első lovam szépen ment, a két hátsóval most nem volt meg az összhang, az egyik lerántotta a fejét, a másik ügetni kezdett a lépésben. Ezek a lovak csikókoruk óta nálunk vannak, sokat fejlődtek, mostanra beértek. Az ötvenhét pont nem rossz kezdés, a jobb díjhajtók pénteken következnek, de én már előretekintek. A szokásosnál izgatottabb vagyok, de élvezem a közönség fantasztikus szurkolását, amit szeretnék jó teljesítménnyel meghálálni a hátralévő két számban.

NÉGYESFOGATHAJTÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, SZILVÁSVÁRAD

Díjhajtás

Állás az első nap után: 1. Anna Sandmann (német) 40.99 hibapont, 2. Ch. Sandmann (német) 46.78, 3. Dobrovitz József 51.38, …8. ifj. Dobrovitz József 57.44, …11. ifj. Galbács Ferenc 59.83, …13. Galbács Ferenc 60.30, …16. Váczi István 62.16, …18. Juhász Péter 68.16, …20. Tóth-Simon Sándor 77.55