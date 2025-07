A ketteseknél Dani Marcell, a négyeseknél Dobrovitz József nyert a fogathajtó-vk-n

A négyesek világkupa-fordulóján az első három helyezett 2,5 hibaponton belül várta az utolsó versenyszámot, a vasárnapi akadályhajtást a Lipicai Lovasközpontban. A díjhajtást és a maratonhajtást követően a 2004-ben csapatban világbajnok vecsési hajtó, Dobrovitz állt az élen, és mivel hiba nélkül teljesített a tavalyi világbajnokságra épített technikás akadályokban, végül magabiztosan nyert.

A második helyen fia, ifjabb Dobrovitz József végzett. A harmadik helyről a csapatban szintén világbajnok Osztertág Kristóf várta az utolsó napot, ám neki 21 hibapontja volt az akadályhajtásban, így Váczi István szerezte meg a bronzérmet.

Ahogyan a négyeseknél Dobrovitz, úgy a kettesek között a szilvásváradi – vagyis hazai pályán szereplő – Dani Marcell is rajt-cél győzelmet aratott, hiszen a díj- és a maratonhajtást követően is ő vezetett. Az utolsó versenynapot bő másfél hibapontos előnnyel várta, és mivel a vasárnapi akadályhajtást ő is hibátlanul teljesítette, végül több mint 4.5 ponttal előzte meg a második helyezett ifj. Fekete Györgyöt.

Danin kívül Kákonyi Norbert is bravúros, hibátlan akadályhajtást produkált, ennek köszönhetően előrelépett a negyedik helyről és bronzérmes lett.

A csütörtökön kezdődött négynapos viadalon összesen 45 fogat állt rajthoz, a mezőnyt osztrák, román és szerb hajtók tették nemzetközivé. A ketteseknél és a négyeseknél is szinte a teljes hazai élmezőny megmérette magát, az egyetlen kivételt a Hollandiában készülő Hölle Martin jelentette, aki egyéniben és csapatban is sorozatban négyszer diadalmaskodott a kettesfogatok vb-jén.

A magyar kettesfogathajtók arra készülnek, hogy folytassák 2013 óta tartó sikersorozatukat, azaz megszakítás nélkül hetedszer megnyerjék az egyéni és a csapatversenyt is a világbajnokságon, amelynek augusztus 21. és 24. között a hollandiai Beekbergen ad otthont.

A négyesfogatok a németországi Lähdenben szeptember elején sorra kerülő Európa-bajnokságra készülnek, így számukra is a főpróbát jelentette a Szalajka-völgy festői környezetében rendezett viadal.

FOGATHAJTÓ-VK

Kettesfogatok

1. Dani Marcell 143.02 hibapont

2. ifj. Fekete György 147.55 hibapont

3. Kákonyi Norbert 152.70 hibapont

Négyesfogatok

1. Dobrovitz József 164.75 hibapont

2. ifj. Dobrovitz József 169.20 hibapont

3. Váczi István 177.01 hibapont