Négyesfogathajtó-vb: ötödik a magyar csapat a maratonhajtás után

Mint a papagáj, úgy ismételgette a buszsofőr a megállókban várakozóknak: nincs már szabad ülőhely, nem lehet felszállni. Zsúfolásig megtelt a szilvásváradi járat, szerencsés volt, aki még felfért rá, de az autóval érkezők sem jártak jobban, araszolniuk kellett a bekötőúton.

Nemhiába, négyesfogathajtó-világbajnokságot rendeznek a festői községben. A vasárnapi akadályhajtásra már elfogytak a jegyek, a szombati maratonhajtásra ingyenes volt a belépés, özönlött a tömeg az erdei tisztáson felépített akadályokhoz. A közértből hazafelé sétáló helyiek rácsodálkoztak a szokatlan felhajtásra, a leleményesebbek limonádét, pogácsát kínálgattak a kertkapuban.

Elkélt a frissítő a nézőknek, elvégre tikkasztó hőségben kellett felbaktatniuk a domboldalra – de akkor mit szóljanak a hajtók és lovaik? Kimondottan nehéz, technikás pálya várt rájuk, a terepviszonyok miatt az első négy akadály rengeteget kivett a fogatokból, nem volt könnyű spórolni az energiával a végére. Ifjabb Dobrovitz Józsefnek sikerült, a hetesben különösen jól ment, ismét bizonyította, hogy a maratonhajtás az erőssége. Vagány stílusa tetszett a szurkolóknak, akik a hajtóval együtt bátorították a lovakat, már délelőtt fesztiválhangulatot teremtettek.

Horgászszék, zsámoly, szalmabála – mindent felhasználtak az érdeklődők, hogy a lehető legjobban lássanak, volt, aki létrát hozott magával. Amikor magyar versenyző hajtott, megindult a „népvándorlás” az akadályok között, amelyeket egymáshoz közel alakítottak ki a szervezők, ám sokan így is futottak, hogy megcsípjék a legjobb helyeket. Persze olyanok is voltak, akik más taktikát választottak: csupán két-három akadály között ingáztak, vagy valamelyiknél letáborozva várták a fogatokat.

Ahogy lenni szokott, a két vizes akadály, a hármas és a nyolcas volt a legnépszerűbb, de többit is látványosra tervezték, a hatost arany oroszlánok, a hetest tradicionális magyar kocsik díszítették. Csak az a fránya négyes ne lett volna… Dobrovitz Józsefnek és Lázár Zoltánnak is ez okozott nehézséget, mindketten megakadtak – a közönség felhördült, de szerencsére egyikük sem borult. Dobrovitz „csupán” időt veszített, Lázár büntetőpontokat is kapott, ám a későbbi akadályokban mindketten tudtak javítani, és az élmezőny végén, a középmezőny elején zárták a második számot.

A díjhajtás után úgy tűnt, a nemzetközi helyzet fokozódhat, de a maratonon helyreállt a világ rendje, az amerikai Chester Weber nem tudta megőrizni előnyét a címvédő Boyd Exell előtt. Sőt, a hatszoros vb-győztes ausztrál olyannyira jól ment szombaton, hogy csaknem tíz ponttal ellépett összetettben, vagyis kedvező helyzetből várja az akadályhajtást. A holland Bram Chardon kiegyensúlyozott teljesítményével bejelentkezett az ezüstre, a német maratonkirály, Michael Brauchle viszont hiába volt négy akadályban is a legjobb, az éllovasokhoz képest jóval gyengébb díjhajtását nem tudta kompenzálni.

„Engedd, hadd szaladjanak” – kiabálták a korlát mellől Lázár Zoltánnak, aki stílszerűen utolsóként hajtott az akadályokba. Miközben a nyolcast teljesítette, kedvenc AC/DC-slágere, a Thunderstruck dübörgött a hangszórókból, a dallam és a szöveg is átadja azt az érzést, amit a maratonhajtás kiváltott a versenyzőkből és a nézőkből.

Az adrenalinfröccs után vasárnap már a gyorsaságot és a pontosságot kell összehangolniuk a versenyzőknek, akik az akadályhajtásra visszatérnek a stadionba. Az ötödik helyen álló magyar triótól bravúr kellene az éremhez, ám az korántsem elképzelhetetlen, hogy valamelyik csapattag a legjobb tízben zárja az egyéni versenyt, az utolsó szám előtt Dobrovitz a 14., Lázár a 15., ifj. Dobrovitz a 17. helyen áll.

Most már nincs mire tartalékolniuk.

NÉGYESFOGATHAJTÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, SZILVÁSVÁRAD

Az állás a maratonhajtás után

Egyéni

1. Boyd Exell (ausztrál) 143.93 hibapont

2. Weber (amerikai) 153.13

3. B. Chardon (holland) 157.74

…

14. Dobrovitz József 173.14

15. Lázár Zoltán 173.33

…

17. ifj. Dobrovitz József 177.45

…

25. Váczi István 192.92

26. ifj. Galbács Ferenc 196.79

27. Papp János 196.88

…

32. Juhász Péter 220.66

…

35. Tóth-Simon Sándor 228.63

…

37. Galbács Ferenc 235.12



Csapat

1. Hollandia (Bram Chardon, Ijsbrand Chardon, Koos de Ronde) 320.74

2. Ausztrália (Exell, Van Den Berge) 323.59

3. Németország (Harm, Stein, Brauchle) 323.77

…

5. Magyarország (Lázár Zoltán, Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József) 340.66