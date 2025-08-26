Öttusa: Koleszár Mihály betegség miatt visszalépett a kaunasi világbajnokságtól

Rossz hírrel indult az első nap a magyar válogatott szempontjából a kaunasi világbajnokságon: Koleszár Mihály betegség miatt nem tudott kiállni a selejtezőre kedden, így a Csepel SC-t erősítő 23 éves sportolónak azelőtt véget ért a világverseny, hogy elkezdődhetett volna. Lapunk információi szerint a litván fővárosba vasárnap megérkező Koleszár az utazás napján még nem tapasztalt rossz közérzetet, a hétfői edzésnapon azonban már nem jelent meg a Zalgirio Arenában, a továbbiakban pedig nem javult eleget az állapota, emiatt a magyar csapat a keddi selejtező kezdete előtt a visszaléptetése mellett döntött.

A szabályok egy nemzetből legfeljebb nyolc-nyolc versenyző indulását teszik lehetővé nemenként a vébén, akik közül legfeljebb négyen-négyen juthatnak tovább az elődöntőbe. A Magyar Öttusaszövetség előzetes döntése értelmében éppen a júliusi madridi Európa-bajnokságon ezüstérmet szerző Koleszár lett volna kiemelt az eredetileg öttagú magyar férficsapatból, aki mindenképpen továbbjut, ha csoportjában az első 12 hely valamelyikén végez, honfitársai helyezésétől függetlenül. Férfi versenyzőink közül így négyen küzdenek a továbbjutásért: Bőhm Csaba, Gáll András, Szép Balázs és Tamás Botond.

Koleszár Mihály kivételes idényt tudhat maga mögött 2025-ben: a február végi kairói és az április végi budapesti világkupaversenyen is második lett, májusban megvédte magyar bajnoki címét, a már említett Eb-ezüstje mellett pedig aranyéremmel is gazdagodott Madridban – Guzi Blankával vegyes váltóban diadalmaskodtak.

A 95 indulóból álló férfimezőnyt három selejtezős csoportra bontották, alapesetben az első 12 helyezettek elődöntősök. A mieink közül az A-csoportban Bőhm Csaba és Tamás Botond kapott helyet, Koleszár Gáll András mellől esett ki a B-csoportból, a C jelűben Szép Balázs versenyez.