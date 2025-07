TCR World Tour: Ehrlacher rajt-cél győzelmet aratott; Michelisz ötödik az első portugáliai versenyen

Az egyéni vb-összetettet vezető Yann Ehrlacher remek formában van Portugáliában, és a piros zászlókkal tűzdelt időmérőn ő szerezte meg a pole pozíciót, így az élről várhatta a piros lámpák kialvását az első verseny előtt. Mellőle Santiago Urrutia, a második sorból Esteban Guerrieri és Mikel Azcona rugaszkodhatott el, míg a harmadik soron Aurélien Comte és a címvédő Michelisz Norbert osztozott.

Ehrlacher jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést Urrutia és Guerrieri előtt, a negyedik helyre remekül rajtoló Comte zárkózott fel, majd Azcona és Michelisz sorrendben fordult el az első hatos. A Hyundai magyar versenyzőjének inkább hátrafelé kellett figyelnie, hiszen Ma Csing-hua szorosan tapadt rá, azonban a kínai nem igazán találta rajta a fogást, miközben Thed Björk is megérkezett rá.

Féltávnál továbbra is Ehrlacher vezetett, ráadásul sikerült is némileg leszakítania magáról Urrutiát, mögötte változatlan sorrendben haladt az első nyolcas, miközben Marco Butti és Dusan Borkovic is a bokszutca felé volt kénytelen venni az irányt. A tizedik körben Azcona szállt ki a küzdelemből bal hátsó defekt miatt, aminek következtében Michelisz előrelépett az ötödik pozícióba, azonban nem lélegezhetett fel, hiszen a mögötte érkező Ma, Björk kettős minden eddiginél nagyobb elánnak kezdte el támadni őt, így elég nagy nyomás nehezedett a vállaira.

Ehrlacher a folytatásban sem engedte ki a kezei közül az első helyet, és magabiztos rajt-cél győzelmet aratott az első futamon Vila Realban. Mögötte Urrutia és Guerrieri látta meg a kockás zászlót, majd Comte és Michelisz tette teljessé az első ötöst. A hatodik Ma lett, majd Björk, Néstor Girolami, az utolsó körben előző Ignacio Montenegro, valamint Daniel Teixeira egészítette ki a top 10-et.

Folytatás 18 óra 5 perckor a második versennyel.



TCR WORLD TOUR, 1. VERSENY (Vila Real)

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co)

2. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) +1.021

3. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) +1.994

4. Aurélien Comte (francia, CUPRA) +5.362

5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) +6.702

A bajnokság állása 9 verseny után

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 238 pont

2. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) 207 pont

3. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 201 pont

4. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 177 pont

5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 145 pont