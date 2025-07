TCR World Tour: Björk nyert; Michelisz 13. a második portugáliai futamon

Ignacio Montenegro várhatta az élről a piros lámpák kialvását a részben fordított rajtrácsos második futam előtt. Mellőle Ma Csing-hua rajtolhatott el, a második sorban Thed Björk és Viktor Andersson, míg a harmadikban Michelisz Norbert és Aurélien Comte foglalhatott helyet.

A rajtnál Ma vette át a vezetést, mögötte Björk sorolt be, míg a pole pozícióból induló Montenegro visszaesett a harmadik helyre. Negyedikként Comte fordult el, miközben az első ötöst Michelisz tette teljessé. A rajt utáni helyezkedések után az első versenyhez hasonlóan ezúttal is vonatozás következett, S féltávnál is változatlan sorrendben haladt a top 5.

A vezető Ma előnye ekkor 1.3 másodperc körül mozgott Björk előtt, míg Montenegro kissé leszakadva, további 2.6 szekundum távolságban érkezett. A negyedik Comte viszont nem lehetett teljesen nyugodt, hiszen Michelisz szorosan tapadt rá, még hátrébb Esteban Guerreri mögött alakult ki egy kisebb boly.

Az élen a 10. körben történt pozíciócsere: Ma átadta az első helyet a bajnokságban nála jobban álló Björknek, míg hátrébb Michelisznek adódott gondja, aminek következtében teljesen visszaesett, és a boksz felé kellett vennie az irányt két körrel a vége előtt. A Hyundai magyarja így fontos ötödik helyet, illetve pontokat vesztett el. Michelisz pozícióját a csapattársa, Mikel Azcona vette át, s többek között Guerrieri, Santiago Urrutia és Yann Ehrlacher is nyert egy-egy helyet.

Björk elsőként szelte át a célvonalat, mögötte Ma és Montenegro szelte át a célvonalat, majd Comte, Azcona, Guerrieri, Urrutia, Ehrlacher, Dusan Borkovic és Néstor Girolami zárta az első tízest. A pályára még visszatérő Micheliszt a 13. helyen rangsorolták.

Folytatás szeptember 11. és 13. között Ausztráliában.

TCR WORLD TOUR, 2. VERSENY (Vila Real)

1. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co)

2. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co)

3. Ignacio Montenegro (argentin, GOAT Racing)

4. Aurélien Comte (francia, CUPRA)

5. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai)

...13. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai)

A bajnokság állása 9 verseny után

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 250 pont

2. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) 223

3. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 215

4. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 207

5. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co) 149

6. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 148