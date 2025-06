TCR World Tour: Ehrlacher a sikerével a bajnokság élére állt; Michelisz 5. az utolsó valenciai futamon

Ehrlacher jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést Urrutia előtt, miközben a remekül elrugaszkodó Girolami harmadikként, a több pozíciót is javító Guerrieri negyedikként fordult el. Michelisz egy helyet előre lépve egészítette ki az első ötöst, Ruben pedig a hatodik pozícióba esett hátra.

Urrutia ugyanakkor szorosan tapadt Ehrlacher-ra, és már az első kör végén átvette a vezetést, igaz, az uruguayi nem élvezhette ki sokáig az első helyet, mert a francia a következő körben visszaállt az élre. Hátrébb Volt mutogatta magát Michelisz mögött, de nem talált fogást a magyar pilótán, aki közben nem tévesztette szem elöl Guerrierit sem.

Míg Michelisz a következő körökben kissé leszakadt az argentinról, mögötte kisebb vonat alakult ki: Volt, Ma, illetve Ignacio Montenegro árnyékként követték egymást, s nem volt messze tőlük a Mikel Azconát, Thed Björköt és John Filippit felvonultató hármas fogat sem.

Helycsere azonban már nem történt az élmezőnyben a folytatásban, Ehrlacher magabiztos győzelmet aratott a harmadik futamon, aminek révén átvette a vezetést az egyéni összetettben. Mögötte Urrutia és Girolami látta meg a kockás zászlót, majd Guerrieri, Michelisz, Volt, Ma, Montenegro, Azcona és Björk tette teljessé az első tízes sorát.

Folytatás június 20. és 22. között Olaszországban.

TCR WORLD TOUR, 3. FUTAM (Valencia)

A bajnokság állása 6 verseny után: 1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 152 pont, 2. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 146, 3. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) 145, 4. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 119, 5. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co) 100, ...9. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 60