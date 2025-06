TCR World Tour: Michelisz épphogy lecsúszott a dobogóról a második monzai futamon

Néstor Girolami várhatta az élről a piros lámpák kialvását a részben fordított rajtrácsos második versenyen. Mellőle Ignacio Montenegro indulhatott, a második sorban John Filippi és Thed Björk, míg a harmadikban Ruben Volt és Santiago Urrutia foglalhatott helyet. Az egyéni összetett húsz ponttal vezető Yann Ehrlacher a hetedik, míg a szombati pole pozíciója, valamint rajt-cél győzelme révén a bajnokságban az ötödik helyre előrelépő Michelisz Norbert a kilencedik helyről vághatott neki az év nyolcadik futamának.

Girolami jól jött el, és megtartotta a vezetést, míg Montenegro és Björk is átvágott egy-egy sikánt a rajt utáni helyezkedésben, s utóbbi rövid ideig az élre is állt, de aztán visszaadta a pozíciót a Hyundai argentin pilótájának. Mögötte Björk, Montenegro, Aurélien Comte, valamint a remekül rajtoló és helyezkedő Michelisz tette teljessé az első ötös sorát.

Filippi a második körben szállt ki végleg a küzdelemből, és az önhibáján kívül kavicságyba csúszó francia miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót is, ami rendezte a sorokat a több helycserét hozó nyitó kör után. A rövid korlátozást követően Girolami megtartotta az első helyet Björk és Montenegro előtt, míg mögöttük Michelisz indított támadást Comte ellen, igaz, közben hátrafelé is kellett figyelnie, hiszen Urrutia is szorosan tapadt rá.

A francia pilóta inkább előre menekült, és megelőzte Montenegrót, akire azonnal nyomást helyezett Michelisz is, és a negyedik körben el is ment az argentin vetélytárs mellett, aki így pár körön belül két pozíciót is vesztett. Az élen eközben Girolami mögött alakult ki csata Björk és Comte között, s a hetedik körben a franciának sikerült átvennie a második helyet, majd rögvest az éllovast vette célkeresztbe, ami Michelisznek is lehetőséget teremtett, hiszen összezárult az olló az első négy helyezett között.

Comte a kilencedik körben Girolamit is maga mögé utasította, és átvette a vezetést, míg a címvédő továbbra is Björköt üldözte, aki közben igyekezett fogást találni az argentin pilótán is. Míg a második–negyedik helyen érkező hármas egymással foglalkozott, Comte lélegzetvételhez jutott, és már nem is engedte ki a kezei közül a vezetést, így az ő győzelmével zárult az olaszországi hétvége.

Másodikként a remekül védekező Girolamit intette le a kockás zászló, miközben Bjrörköt és Micheliszt kevesebb mint egy tizedmásodperc választotta el egymástól a célvonalnál a svéd javára. Az ötödik Montenegro lett, majd Urrutia, Esteban Guerrieri, Marco Butti, Ehrlacher és Ma Csing-hua zárta az első tízest.

Folytatás július 4. és 6. között Portugáliában.

TCR WORLD TOUR, 2. VERSENY (Monza)

1. Aurélien Comte (francia, CUPRA)

2. Néstor Girolami (argentin, Hyundai) +1.446

3. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) +1.891

4. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) +1.951

5. Ignacio Montenegro (argentin, GOAT Racing) +4.235



A bajnokság állása 8 verseny után

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 193 pont

2. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) 177 pont

3. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 166 pont

4. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 163 pont

5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 125 pont