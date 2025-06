TCR World Tour: Girolami aratott győzelmet; Michelisz 11. lett a második spanyolországi versenyen

Filippi megtartotta a vezetést, mögötte Fernandez fordult el, míg a harmadik pozícióban Girolami lépett előre, miután a második sorból induló kettős helyet is vesztett. Volt a hetedik, míg Guerrieri a negyedik pozícióba esett vissza. Björk az ötödikként, míg Michelisz a hatodikként sorolt be, de ezzel még nem ért véget a verseny eleji helyezkedés.

A vezetést az először a körről körre visszaeső Fernandezt maga mögé utasító Girolami vette át Filippitől, míg mögéjük Guerrieri zárkózott fel. Volt visszazárkózott a negyedik helyre, míg az ötödik Fernandezt Michelisz vette célkeresztbe, és el is indította az előzést, ám ezután szerencsétlen fordulatot vett a versenye, hiszen a mellé bebújó Björk meglökte őt, aminek következtében a magyar versenyző kicsúszott a füves részre, és csak a tizenegyedikként tért vissza a nyomvonalra.

Girolami magabiztosan vezetett, de mögötte a következő körökben több helycsere is történt: Volt kissé meglepetésre előrejött a második pozícióba, míg harmadikként a felzárkózó Yann Ehrlacher haladt, amikor még bő öt perc volt hátra a futamból. Filippi visszaszorult a negyedik helyre, míg mögötte Guerrieri zárta az első ötös sorát, miközben Michelisz változatlanul a tizenegyedik volt.

Girolami a fennmaradó időben sem engedte ki a vezetést a kezei közül, és megnyerte a második futamot Spanyolországban, míg mögötte Volt és Ehrlacher látta meg a kockás zászlót. A negyedik Filippi lett, majd az összetett élére álló Guerrieri, Ignacio Montenegro, Mikel Azcona, Santiago Urrutia, Björk és Ma Csing-hua tette teljessé az első tízest. Michelisz tizenegyedikként zárt.

Folytatás 15 óra 30 perckor a harmadik versennyel.

TCR WORLD TOUR, 2. FUTAM (Valencia)

A bajnokság állása 5 verseny után: 1. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) 125 pont, 2. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 122, 3. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 121 pont, 4. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 111, 5. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co) 86, ...10. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 42.