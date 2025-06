TCR World Tour: magabiztos Michelisz-győzelem az első monzai versenyen

Michelisz meg tudta tartani a vezetést a rajtnál, miközben mögötte Azcona és Comte csatázott a második helyért, a spanyol, francia párharcból az előbbi jött ki győztesen, aki azonnal célkeresztbe vette a Hyundai magyarját is. Negyedikként Ehrlacher fordult el, majd Santiago Urrutia zárta az első ötös sorát, miközben hátrébb többen, köztük Ma Csing-hua, Ruben Volt is összetűzésbe keveredtek, s a kínai öt másodperces időbüntetést is kapott az eset nyomán.

Michelisz nem igazán tudott ellépni Comte előtt, a francia végig ott loholt mögötte, és többször is megmutatta magát, de nem talált fogást a magyar pilótán, ráadásul a negyedik körben kissé megcsúszott, és a kavicságyat is átszántotta, aminek következtében nem sokkal később defektet kapott, és végleg kiszállt a küzdelemből. A második helyet Azcona örökölte meg, míg a harmadik pozícióba Ehrlacher lépett előre, akit Urrutia és Björk követett a top 5-ben.

A hatodik körben aztán Urrutia lassult vissza látványosan, aminek köszönhetően a mögötte érkezők egy-egy helyet javítottak, de ezzel még nem volt vége, hiszen nem sokkal később Azcona szenvedett defektet, így néhány körön belül három versenyző is kiesett az élmezőnyből. Ehrlacher a második, míg Björk a harmadik pozícióban találta magát, miközben Ignacio Montenegro és Marco Butti zárta ekkor az első ötös sorát, miközben egyre több pilótánál okozott gondot a gumi, s több defekt is borzolta a kedélyeket, ami kérdéseket vetett fel a vasárnapi futamot illetően.

Michelisznek eközben kissé sikerült ellépnie, és magabiztos győzelmet aratott az utolsó körben egymással csatázó Ehrlacher és Björk előtt. Negyedikként Montenegro szelte át a célvonalat, az ötödik Esteban Guerrieri lett, majd Damiano Reduzzi, Jacopo Cimenes, Viktor Andersson és Azcona zárta az első tízest.

Michelisz a tökéletes monzai szombatnak köszönhetően az ötödik helyre lépett előre az egyéni összetettben, a címvédő a tizedik rajtkockából várhatja a vasárnapi, részben fordított rajtrácsos versenyt.

Folytatás vasárnap 11 óra 40 perckor a második futammal.

TCR WORLD TOUR, 1. VERSENY (Monza)

1. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai)

2. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) +1.697

3. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) +1.988

4. Ignacio Montenegro (argentin, GOAT Racing) +3.104

5. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) +3.462

A bajnokság állása 7 verseny után

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 183 pont

2. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) 163 pont

3. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 150 pont

4. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 141 pont

5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 105 pont