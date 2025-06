TCR World Tour: Michelisz negyedik a spanyolországi dobogót kibérlő Lynk & Co mögött

Urrutia és Ehrlacher keményen csatázott egymással az első métereken a vezetésért, a párharcból a francia jött ki győztesen, és az élre állt, míg mögöttük Ma fordult el. A negyedik helyre Michelisz lépett előre, miután a rajt utáni helyezkedésben Eric Gené Montenegrót belevezette egy szénabálába, az incidensben a spanyolt találták bűnösnek, aki 10 másodperces időbüntetést kapott.

Hátrébb Geuerrieri mutatott be remek felzárkózást, és az első kör végén már a nyolcadik pozícióban érkezett, míg előtte az ugyancsak több helyet javító Thed Björk haladt. Noha az első hármas között viszonylag hamar beállt a követési távolság, szűk 13 perccel a vége előtt a Marco Butti leállása miatt pályára küldött biztonsági autó eltüntette a különbségeket.

Ehrlacher az újraindításnál is megtartotta a vezetést, mögötte Ma mutatott be sikeres manővert Urrutia ellen, Michelisz maradt a negyedik helyen, a magyar mögött pedig Gené védekezni kényszerült Björkkel szemben. Miközben a spanyol kitartott, Ma nem sokáig haladt a második helyen, Urrutia ugyanis hamarosan visszavette tőle a pozíciót. Ez lehetőséget teremtett Michelisz előtt is, aki egészen közel került a kínaihoz, előzni viszont nem tudott.

Gené eközben az autó hibája miatt szállt ki a küzdelemből, így Björk előrelépett az ötödik helyre, több pozíciócsere azonban már nem történt az élmezőnyben. Ehrlacher magabiztos győzelmet aratott Urrutia és Ma előtt, így teljes volt a Lynk & Co-dobogó Spanyolországban. Michelisz a negyedik helyen szelte át a célvonalat, majd Björk, Girolami, Julien Briche, Ruben Volt, Guerrieri és Felipe Fernandez Gil tette teljessé az első tízest, aminek értelmében utóbbi indulhat az élről a részben fordított rajtrácsos második futamon. Michelisz a hetedik rajtkockát foglalhatja majd el.

A második futamot már Urrutia várhatja a bajnokság élén, előnye négy pont Guerrieri előtt, míg Michelisz a tizedik helyre lépett előre. Folytatás vasárnap 10 óra 40 perckor a második versennyel.

TCR WORLD TOUR, 1. FUTAM (Valencia)

A bajnokság állása 4 verseny után: 1. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 109 pont, 2. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) 105, 3. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 101, 4. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 99, 5. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co) 78, ...10. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 31