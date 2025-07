Kilenc induló a szombati Magyar Ügető Derbyn és tizenhárom a vasárnapi Magyar Galopp Derbyn

Utóbbi eseményre kedden Dunakeszi-Alagon megtartották a startpozíciók sorsolását, melyben a magyar sport olyan jelenlegi és korábbi klasszisai segédkeztek, mint Lévai Levente Európa-bajnok birkózó, a csapatban világbajnok öttusázó, Erdős Rita és a kétszeres olimpiai bajnok korábbi öttusázó, Martinek János.

A Galopp Derby futamában – melynek összdíjazása 22 millió forint és ennek felét a győztes kapja – a hároméves telivérek állhatnak rajthoz a klasszikus, 2400 méteres távon, de ami igazán különleges lesz, hogy ezúttal egyetlen kanca sem található a 13 lovat felvonultató mezőnyben.

A legnagyobb favorit az egy hónapja az Alagi Díjon győztes Mirash King, aki a hetes startpozíciót kapta, de legnagyobb riválisai, Dzsingiszkan (9) és Barssio (6) is hozzá közel rajtol majd. Vasárnap 11 futam szerepel a programban, ebből a nyolcadik lesz a Derby 17.40-kor.

Szombaton, amikor az ügető mellett még az agárversenyek is fontos szerepet kapnak, a 11 futamból a tizedik lesz a Derby 18.25-kor. A két nagy esélyes, Freya T Boko és Farosz, akik az idei versenyszezonban még nem találkoztak, egymás mellől indul majd a trénerek választása alapján.

A kilenc lovat számláló mezőnyben lesz egy-egy szerbiai és németországi tréningből érkező ló is. Az Ügető Derby összdíjazása 14 millió forint, a győztes ennek a felét nyeri meg. A versenyprogram mindkét napon 13 órakor kezdődik, a belépés ingyenes. A futamokon túl a szervezők divatmustrával és kalapszépségversennyel is várják az érdeklődőket, akiket vasárnap huszárbemutató és pónigalopp is szórakoztat majd.