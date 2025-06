Augusztus 20-án egy rövidített, „azonnal döntő” formátumban méri össze tudását Magyarország 30 legjobb szörföse, Open férfi és női kategóriában, akik a ranglistáról és videós nevezés alapján jutnak be a versenybe. A medence sajátossága, hogy a hullámok kiszámíthatóak, ezért a verseny színvonala is soha nem látott magasságokban lesz, illetve a közvetítést is sokkal jobb minőségben tudják elkészíteni. Idén a legnagyobb újítás a helyszínválasztás mellett a profi, többkamerás élő közvetítés lesz. A vasárnapi Sportreggelben a főszervező Lotfi Peiman beszélt a szörf mai helyzetéről Magyarországon és a világon, illetve természetesen a Hungasurf Openre is kitért.

„Ez egy teljesen független, önálló és alulról szerveződő rendezvény. A szörfösök saját nevezési díjaikkal, valamint a piaci szponzorok támogatásával finanszírozzuk ezt. (...) Semmilyen szövetségi támogatást nem élvez ez a rendezvény” – fogalmazott Lotfi Peiman, kifejtve, hogy a magyar szörfösök állandó ellentétben vannak a szerinte inaktív, minden kezdeményezést és kérelmet elutasító hazai szövetséggel, s így saját erőből kénytelenek mindent megoldani.