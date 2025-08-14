Nemzeti Sportrádió

Történelmet írt a finn bajnokcsapat; kettős győzelemmel az El-főtábla kapujában a Midtjylland

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.14. 20:04
Óriási sikert aratott a Kuopio (Fotó: Imago Images)
Címkék
Kuopio Midtjylland KuPS Európa-liga
A finn Kuopio PS és a dán Midtjylland jutott be elsőként a labdarúgó Európa-liga selejtezőinek utolsó, playoffkörébe.

A rigai 2–1-es siker után odahaza is nyerni tudott a lett bajnok RFS ellen a finn aranyérmes Kuopio PS, így – miután Petteri Pannanen 50. percben szerzett góljával 1–0-ra behúzta a visszavágót – biztosan ott lesz valamelyik európai kupasorozat )El, Kl) főtábláján, története során először. A sárga-fekete együttes, mindössze második finn csapatként volt képes erre a teljesítményre, korábban a HJK Helsinki jutott a főtábláig az európai kupaporondon.

Nem történt csoda Herningben, ahol a dán Midtjylland  már a 17. percben 2–0-ra vezetett a norvég Fredrikstad ellen. Miután a hazaiak az egy héttel ezelőtti odavágón 3–1-re nyertek Norvégiában, a folytatásban nem erőltették a további gólok szerzését, s könnyedén bejutottak a playoffba.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Kuopio PS (finn)–RFS (lett) 1–0
Továbbjutott: a Kuopio, 3–1-es összesítéssel
FC Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég) 2–1
Továbbjutott: a Midtjylland, 5–1-es összesítéssel
19.00: Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd)
Az első mérkőzés eredménye: 2–0
19.00: Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári)
Az első mérkőzés eredménye: 1–1
19.00: Wolfsberger AC (osztrák)–PAOK (görög)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0
19.30: Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)
Az első mérkőzés eredménye: 1–1
20.00: Drita (koszovói)–FCSB (román)
Az első mérkőzés eredménye: 2–3
20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0
20.00: Utrecht (holland)–Servette (svájci)
Az első mérkőzés eredménye: 3–1
20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Hamrun Spartans (máltai)
Az első mérkőzés eredménye: 2–1
20.30: Braga (portugál)–CFR Cluj (romániai)
Az első mérkőzés eredménye: 2–1
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi)
Az első mérkőzés eredménye: 1–4

 

Kuopio Midtjylland KuPS Európa-liga
Legfrissebb hírek

Az El-kizárás után közleményt adott ki a Crystal Palace

Angol labdarúgás
2025.08.12. 15:24

Döntött a CAS: nem indulhat az Európa-ligában a Crystal Palace!

Angol labdarúgás
2025.08.11. 12:47

Pánik Bukarestben: a drámai fordítás után mentőt hívtak az edzőhöz

Európa-liga
2025.08.08. 14:39

Otthon kapott ki a CFR az El-selejtező harmadik körében; gól nélkül maradtak a görög csapatok

Európa-liga
2025.08.07. 22:30

El-selejtező: idegenben szerzett előnyt a KuPS és a Shelbourne

Európa-liga
2025.08.06. 22:50

El-selejtező: hajrágóllal nyert Máltán a Maccabi Tel-Aviv

Európa-liga
2025.08.05. 21:00

Berke Balázs Európa-liga-selejtezőt vezet

Európa-liga
2025.08.02. 14:47

Európa-liga: a veterán kapus több mint egy évet kihagyott, most kivédett egy tizenegyest, majd továbbrúgta csapatát

Európa-liga
2025.07.31. 23:28
Ezek is érdekelhetik