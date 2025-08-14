Történelmet írt a finn bajnokcsapat; kettős győzelemmel az El-főtábla kapujában a Midtjylland

A rigai 2–1-es siker után odahaza is nyerni tudott a lett bajnok RFS ellen a finn aranyérmes Kuopio PS, így – miután Petteri Pannanen 50. percben szerzett góljával 1–0-ra behúzta a visszavágót – biztosan ott lesz valamelyik európai kupasorozat )El, Kl) főtábláján, története során először. A sárga-fekete együttes, mindössze második finn csapatként volt képes erre a teljesítményre, korábban a HJK Helsinki jutott a főtábláig az európai kupaporondon.

Nem történt csoda Herningben, ahol a dán Midtjylland már a 17. percben 2–0-ra vezetett a norvég Fredrikstad ellen. Miután a hazaiak az egy héttel ezelőtti odavágón 3–1-re nyertek Norvégiában, a folytatásban nem erőltették a további gólok szerzését, s könnyedén bejutottak a playoffba.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Kuopio PS (finn)–RFS (lett) 1–0

Továbbjutott: a Kuopio, 3–1-es összesítéssel

FC Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég) 2–1

Továbbjutott: a Midtjylland, 5–1-es összesítéssel

19.00: Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd)

Az első mérkőzés eredménye: 2–0

19.00: Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári)

Az első mérkőzés eredménye: 1–1

19.00: Wolfsberger AC (osztrák)–PAOK (görög)

Az első mérkőzés eredménye: 0–0

19.30: Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)

Az első mérkőzés eredménye: 1–1

20.00: Drita (koszovói)–FCSB (román)

Az első mérkőzés eredménye: 2–3

20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög)

Az első mérkőzés eredménye: 0–0

20.00: Utrecht (holland)–Servette (svájci)

Az első mérkőzés eredménye: 3–1

20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Hamrun Spartans (máltai)

Az első mérkőzés eredménye: 2–1

20.30: Braga (portugál)–CFR Cluj (romániai)

Az első mérkőzés eredménye: 2–1

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi)

Az első mérkőzés eredménye: 1–4