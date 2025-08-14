Történelmet írt a finn bajnokcsapat; kettős győzelemmel az El-főtábla kapujában a Midtjylland

A rigai 2–1-es siker után odahaza is nyerni tudott a lett bajnok RFS ellen a finn aranyérmes Kuopio PS, így – miután Petteri Pannanen 50. percben szerzett góljával 1–0-ra behúzta a visszavágót – biztosan ott lesz valamelyik európai kupasorozat )El, Kl) főtábláján, története során először. A sárga-fekete együttes, mindössze második finn csapatként volt képes erre a teljesítményre, korábban a HJK Helsinki jutott a főtábláig az európai kupaporondon.
Nem történt csoda Herningben, ahol a dán Midtjylland már a 17. percben 2–0-ra vezetett a norvég Fredrikstad ellen. Miután a hazaiak az egy héttel ezelőtti odavágón 3–1-re nyertek Norvégiában, a folytatásban nem erőltették a további gólok szerzését, s könnyedén bejutottak a playoffba.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Kuopio PS (finn)–RFS (lett) 1–0
Továbbjutott: a Kuopio, 3–1-es összesítéssel
FC Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég) 2–1
Továbbjutott: a Midtjylland, 5–1-es összesítéssel
19.00: Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd)
Az első mérkőzés eredménye: 2–0
19.00: Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári)
Az első mérkőzés eredménye: 1–1
19.00: Wolfsberger AC (osztrák)–PAOK (görög)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0
19.30: Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)
Az első mérkőzés eredménye: 1–1
20.00: Drita (koszovói)–FCSB (román)
Az első mérkőzés eredménye: 2–3
20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0
20.00: Utrecht (holland)–Servette (svájci)
Az első mérkőzés eredménye: 3–1
20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Hamrun Spartans (máltai)
Az első mérkőzés eredménye: 2–1
20.30: Braga (portugál)–CFR Cluj (romániai)
Az első mérkőzés eredménye: 2–1
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi)
Az első mérkőzés eredménye: 1–4