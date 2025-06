Érdi Mária ezüstérmes lett a vitorlás Grand Slam kieli fordulóján

A hunsail.hu oldal tudósítása szerint az MVM SE világ és Európa-bajnok, olimpikon magyar versenyzője ötször végzett az első tízben a Kieler Woche keretében rendezett viadal során, és az arany csoportban, a legjobbak között is tudott futamot nyerni. A szerdai éremfutamban második lett, ezzel összesítésben is a második helyen végzett.

„Nagyon-nagyon örülök ennek az ezüstéremnek, mert ugye az éremfutammal nekem már csak ez volt az elérhető maximum. Sikerült nagyon szépen vitorláznom az éremfutamban, jó sebességgel, és a lehető legjobb, legfényesebb éremmel hazatérni. Amiatt is boldog vagyok, hogy a nagy szeles futamokban – és az összes döntő futamunk nagyon nagy szélben volt – sokkal stabilabban tudtam vitorlázni, mint Kínában a világbajnokságon. Futamot is tudtam nyerni, úgyhogy kezd visszajönni már a nagyszeles sebességem is, de azért vannak dolgok, amikkel nem voltam annyira elégedett a döntő futamokban, és azokon szeretnék még dolgozni az Európa-bajnokságig.”

A Szabó Roni Oszkár, Pais-Hank Olivér páros (Alsóörsi Marina VK) a 49-es olimpiai kategória rendkívül erős mezőnyében bejutott az arany csoportba és a 25. helyen végzett.

A 144 éves Kieler Woche a világ legnagyobb vitorlás eseménye, idén 35 hajóosztályban 60 nemzet vitorlázói versenyeznek a Balti-tengeren, az 1972-es müncheni olimpiára épített vitorlásközpontban és környékén. A rengeteg hajóosztály miatt két felvonásban rendezik meg a regattát, az első rész ért véget szerdán. A csütörtökön kezdődő második szakaszban szerepel többek között a Repülő hollandiban tavaly győztes Majthényi Szabolcs, Domokos András páros. A kieli hét az olimpiai osztályok számára az idei Sailing Grand Slam sorozat harmadik állomása, a mallorcai és a hyéresi verseny után.